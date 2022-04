Yolanda salió en busca de trabajo, pero ya no regresó; su padre narra el dolor de no hallarla

Tras el caso de Debanih, 5 mujeres fueron encontradas sin vida; sin embargo, las desapariciones continúan a la orden del día como es el caso de Yolanda Martínez, una joven de 26 años que lleva 26 días desaparecida.

En entrevista con Alejandro Cacho para el programa República H, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez, explicó que la joven salió a buscar empleo pero desde entonces no la ven.

“Encontró una solicitud, no la llenó y se cree que la lleno en la empresa. En una toma ella iba en una avenida y ya no hay otra cámara que nos indique si tomó la ruta 240 o tomó algún taxi o se fue con un particular que la haya levantado”.

Sobre el caso

Yolanda desapareció el jueves 31 de marzo en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León; sus familiares apuntan a que iba a buscar trabajo.

La joven es madre soltera de una menor de 4 años.

Los amigos y familiares han entregado volantes con fotografías para dar con su paradero; hasta el momento las autoridades no se han pronunciado.

alg

Sigue leyendo

Diputados aprueban el Centro Nacional de Identificación Humana

Debanhi Escobar: VIDEOS inéditos dentro del Motel Nueva Castilla revelan lo que hizo PASO a PASO

Pensión IMSS e ISSSTE: Fechas, montos y todo lo que tienes que saber del pago de MAYO