Tren Maya: activistas no se rinden; seguirán acciones legales contra el tramo 5

Arturo Islas, ambientalista y miembro del colectivo Sélvame del tren, habló sobre la cita que iban a tener con el presidente López Obrador, misma que fue cancelada el domingo por la tarde y ya no pudo existir el contacto con científicos y otros rostros del grupo.

En entrevista con El Heraldo de México, Islas dijo que más allá de estar molestos, están desilusionados, porque querían tener la posibilidad de mostrarle a la gente todo lo que representa la construcción del polémico Tramo 5 del Tren Maya y también poder hablar con el presidente sobre este tema.

"Hemos tomado con mucha desilusión las descalificaciones y las mentiras que ha lanzado la administración federal. Especialmente porque la cita era el lunes y la cancelación se hizo el domingo a las 6:00 pm", dijo Islas.

Además, explicó que el grupo #SélvameDelTren no sólo está formado por Eugenio Derbez, Arturo Islas o Rubén Albarrán, sino que es un grupo de especialistas, de científicos y de expertos en el tema ecológico y del impacto negativo que tendrá el tren en el ecosistema mexicano. "No estamos en contra del Tren maya, estamos en contra del ecocidio y de una obra que no tiene estudios".

El presidente López Obrador canceló el encuentro con el colectivo

FOTO: Archivo

Seguirán las medidas legales contra el Tren Maya

Arturo Islas adelantó que seguirán las acciones en contra del Tramo 5 del Tren Maya, el cual va de Cancún a Tulúm. Esto después de que que el presidente López Obrador cancelara la reunión que tenían programada el lunes pasado.

AMLO canceló la reunión que tenía programada con ambientalistas, activistas y artistas que se oponen a la construcción del Tren Maya o al menos del tramo que no cuenta con documentos y estudios de factibilidad.

Presidencia dijo que el grupo había informado que no llegarían a la reunión y, por eso, cancelarían la cita. Pero después fue #SélvameDelTren quien informó que sólo Eugenio Derbez dijo que no podía asistir, pero todos los demás participantes del grupo llegaron a Palacio Nacional y no fueron escuchados.

SEGUIR LEYENDO:

Colectivo #SélvamedelTren se manifiesta afuera de Palacio Nacional ante cancelación de reunión con AMLO

Necesario hacer estudios de impacto ambiental, construcción del tramo 5 es devastador: Selvame del Tren

Eugenio Derbez lanza nuevo mensaje contra AMLO; aclara FOTO en Xcaret: "Que no los confundan"