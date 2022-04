Eugenio Derbez lanza nuevo mensaje contra AMLO; aclara FOTO en Xcaret: "Que no los confundan"

Recientemente se lanzaron un par de videos en los que celebridades y artistas hicieron un llamado al gobierno del presidente López Obrador para detener la construcción del Tren Maya, por las implicaciones negativas que tendrá en el ecosistema de la zona. Ahora, a casi un mes de ese clip, el actor Eugenio Derbez volvió a lanzar un mensaje luego de que el mandatario lo acusara de participar con quienes “afectaron” el ecosistema en Quintana Roo.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en la mañanera que el comediante Eugenio Derbez acudió a inaugurar un hotel en Xcaret en Quintana Roo, edificación que “afectó el ecosistema de la selva”, indicó. “Vi una foto de cuando inaugura un hotel… es Derbez, ¿en qué quedamos? ¿Hay un doble rasero?, nosotros tenemos un compromiso con la gente, con el pueblo, de no cometer injusticias, de no destruir el territorio, de cuidar el medio ambiente". aseguró.

Derbez le contesta

Luego de lo mencionado por el titular del ejecutivo federal, el también director subió un post a su cuenta de instagram, en el cual hay una foto y un video, con el cual aclaró que no participó en la inauguración, sino que sólo recibió un premió ahí. “La foto que presentaron hoy en la mañanera, NO ES DE LA INAUGURACIÓN DE XCARET. Aquí les dejo foto y video del evento para que no los confundan. La fecha es de abril de 2018”, detalló.

Previamente, Derbez había mandado un mensaje a AMLO, después de que el mandatario afirmó que el diálogo con los famosos de la campaña #SélvameDelTren, programado para este lunes, se canceló porque algunos rechazaron asistir.

Entre los famosos que han estado en los videos que piden detener las obras están Derbez, Natalia Lafourcade, Arturo Islas, Bárbara Mori y el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán quienes mencionaron que el proyecto será muy grave para la naturaleza de la península de Yucatán.

Además, circula otro video en el que también opinan Kate del Castillo, Fernando Guadarrama, Ofelia, Medina, Michelle Renaud, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón y Aislinn Derbez. Sobre esto, López Obrador expuso que es un “montaje” el video de los famosos y que todo se trató de un golpeteo orquestado por sus adversarios para afectar políticamente.

