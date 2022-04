"Que llegue la justicia que tanto se necesita": Con rap, joven recrimina feminicidio de Debanhi Escobar en TikTok | VIDE

El rap sobre el caso de Debanhi Escobar llegó a TikTok como una manera de hacer visible una de las desapariciones más lamentables de los últimos años.

En los últimos días, el caso de Debanhi Escobar ha acaparado toda la atención de las redes sociales, donde la conversación no ha parado y, al contrario, se sumará a la larga lista de desapariciones que terminan mal en México.

Hoy, como ha sucedido desde hace muchos años, todas las noticias se dan a conocer, primero, en plataformas como Facebook, Twitter y hasta Instagram y TikTok, hecho que, de entrada, nos habla de la gran importancia que han encontrado las redes sociales en un mundo cada vez más conectado.

“Otro día, otra desaparecida y las redes sociales se concentran más en las amigas. Malas amistades, sí, pero no unas asesinas. Los padres de Debanhi se sienten enojados, porque la han encontrado donde ya ‘habían buscado'”, se escucha en la canción

El padre de Debanhi, Mario Escobar, asegura que su hija no cayó por sí sola a la cisterna donde fue encontrada y tiene la esperanza de que esto se va a demostrar con pruebas.

En las primeras labores de investigación de la Fiscalía existía la teoría de que ella había caído sola en el pozo de agua donde fue hallado su cuerpo, sin embargo no hay evidencia fuerte que lo respalde, según dijo Mario, en entrevista para Telediario.

"No voy a parar hasta resolver el caso, se ve que se traslada y regresa, posteriormente está la cisterna, no quiere decir que ella cayó ahí, no hay imágenes de que fue un accidente", comentó