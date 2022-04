Marcelo Ebrard ve factible acuerdo con Cuba para adquisición de vacunas Covid-19 para niños

En la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuba, entre el 8 y 9 de mayo, “es factible” que México logre un acuerdo con la isla de adquisición de vacunas contra el COVID-19 para aplicar en niños de entre 5 y 11 años en este país, reconoció el canciller Marcelo Ebrard.

En una breve entrevista en un evento en el Palacio de Medicina en el Centro Histórico, se le preguntó al canciller si podría haber un acuerdo con Cuba para adquirir las vacunas para niños; respondió que sí, pero la decisión ya es más técnica que política

“Claro que hay pláticas porque podría haber una adquisición de vacunas, esa es una de las posibilidades de este viaje, depende de la Secretaría de Salud que lo determine, pero sí es factible”, dijo.

En la próxima visita del presidente López Obrador a Cuba “es factible” que México logre un acuerdo con la isla, reconoció el canciller (Foto: Cuartoscuro)

Recordó que México, como parte de la Comunidad de Estados Latinos y Caribeños (Celac), firmó con todos los países de la comunidad que le darían preferencia a las vacunas por países de América Latina y el Caribe.

“Entonces tenemos que ser congruentes, no podemos hacer declaraciones y luego hacer otra cosa. Entonces, hoy en día, si está aprobada esa vacuna ¿por qué no se adquiere? Depende ahora de la Secretaría de Salud, es una cosa técnica no política”, dijo.

La visita a la isla del presidente Andrés Manuel López Obrador es parte de una gira que realizará el siguiente mes a Centroamérica y a Cuba.

