Tren Maya: "La única persona que se negó es Eugenio Derbez”, dicen famosos tras cancelación de diálogo con AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía programado reunirse en Palacio Nacional este lunes 25 de abril con un grupo de representantes del movimiento “#SélvameDelTren”, en el cual, participan decenas de personalidades del espectáculo, quienes se han manifestado en contra de la construcción del Tren Maya, sin embargo, el gobierno federal decidió dar por cancelada esta reunión justificando que los invitados manifestaron públicamente que no asistirían a dicho evento, sin embargo, algunos de los famosos señalaron que ya habían enviado la lista de artistas que asistirían a la reunión y enfatizaron que el único que había cancelado de manera oficial fue Eugenio Derbez.

“Acerca del encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y artistas de #SelvameDelTren para dialogar sobre el Tren Maya, varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional. Por esta razón se informa a la opinión pública que se ha suspendido dicha reunión”, fue parte del comunicado de Presidencia.

Tras este comunicado, el actor, conductor y ambientalista, Arturo Islas Allende, aprovechó sus redes sociales para dirigirse a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, a quien le aseguró que Eugenio Derbez fue el único miembro del movimiento #SelvámeDelTren que se negó a ir a Palacio Nacional y detalló que ya tenían listos a sus diez representantes que asistirían a la reunión con AMLO, por lo que lamentó la cancelación del evento.

“No estimado Jesús, la única persona de los videos que se negó a ir es Eugenio Derbez, se solicitó una lista de 10 personas que aparecieron en los videos, las 10 estaban listas para el diálogo, No está bien seguir evadiendo y manipulando la información, lamentable actitud”, escribió el ex conductor de Survivor México.

Por otra parte, trascendió que los famosos que asistirían a la reunión con AMLO eran Azela Robinson, Jero Medina, Arturo Islas, Rubén Albarrán, Roberto Rojo, Camila Jaber, Otto Von Bertrab, José Urbina, Bernadette Carrión y Rodrigo Medellín.

AMLO invita al diálogo a los famosos

Durante su conferencia matutina de este lunes 25 de abril, Andrés Manuel López Obrador reiteró que los famosos de #SelvameDelTren fueron los que rechazaron el diálogo, sin embargo, los invitó a dialogar con los habitantes de la zona del tramo 5 del Tren Maya (Cancún-Tulum) para que queden convencidos de que dicha construcción es aceptada por la población, además, señaló que ahora será la Semarnat, la institución que se encargará de atenderlos.

“Acerca del diálogo, pues resulto que los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo, dijeron que no, Eugenio Derbez y otros, querían que recibiéramos a ambientalistas, reales o supuestos, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación, entonces lo mejor, para que no nos usen, porque ya sería el colmo que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos, es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director del Fonatur y les pedimos que dialoguen con las comunidades”, sentenció el mandatario.

