Derbez rechaza invitación de AMLO para dialogar en Palacio Nacional sobre el Tren Maya: "Ni él es experto, ni nosotros"

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los ambientalistas y artistas recibían un pago para "atacar" las obras del Tren Maya, el mandatario los invitó para aclararles sus dudas sobre la construcción. Por su parte, Eugenio Derbez agradeció la invitación, pero rechazó asistir a Palacio Nacional, porque los expertos son los que se tienen que reunir.

Sin embargo, el actor dijo que esta "no es la mejor idea, porque ni él es experto, ni nosotros" y afirmó que el camino adecuado sería que los científicos y las personas que asesoran al presiden López Obrador se reúnan y hablen en la zona afectada, "y no a miles de kilómetros" de donde están ocurriendo las cosas.

Derbez dijo que es bueno que el presidente haya rectificado y entendido que no están en contra de él. "Este es el camino, el del diálogo", por lo que agradeció la invitación del mandatario, ya que "estamos abiertos" a conversar.

"El habernos descalificado desde un inicio no llevaba a ningún lado y agradecemos que haya entendido que no estamos en contra de él; qué bueno que rectificó, porque no nos están pagando", expuso el comediante.