Rubén Albarrán: Así respondió el vocalista de Café Tacvba a invitación de AMLO para hablar del Tren Maya

En días pasados el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, hizo una invitación a activistas y artistas que están contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, para dialogar al respecto.

El colectivo respondió que aceptaba la invitación. La reunión será el próximo lunes 25 de abril. Por su parte, el vocalista de la banda Café Tacvba, Rubén Albarrán agradeció la invitación del Presidente de la República, además aseveró que si su presencia es requerida por el gobierno, ahí estará.

Sin embargo, dejó en claro que él no debería de ser convocado y mucho menos sus compañeros artistas. “Nuestra presencia no avala nada que no esté respaldado por la comunidad científica, por expertos en ecología y ambiente, por activistas por los derechos humanos, de la tierra y por los derechos de los animales, que habrán de acompañarnos”.

“No habrá mala fe”

A su vez dejó en claro que sus voces serán escuchadas. “Queremos pensar que no habrá mala fe, que los intereses económicos y de desarrollo quedarán supeditados al bien mayor y la inteligencia colectiva”. Destacó Rubén Albarrán.

De igual forma el cantante dijo que “"no somos pseudocientíficos, no somos conservadores, no somos adversarios. Somos académicos con trabajo de campo y de gabinete, que tenemos un profundo compromiso con el bien de México”.

Finalmente dijo que no solo se señalan los errores de proyectos corporativos y gubernamentales. Sino que también “hemos aplaudido los aciertos de gobiernos y empresas, cuando se trata de programas o proyectos que nos parece que verdaderamente contribuyen a la sustentabilidad."

