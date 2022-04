"No me conviene": Eugenio Derbez rechazó reunirse con AMLO por esta razón

Luego de que el comediante Eugenio Derbez rechazara la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para aclararles sus dudas a los ambientalistas y famosos que cuestionan las obras del Tren Maya, el actor volvió a hablar del tema.

En esta ocasión, Derbez dio a conocer los motivos por los que no se presentaría en Palacio Nacional el próximo lunes 25 de abril para dialogar sobre la construcción del tramo 5.

Derbez agradeció la invitación de AMLO a Palacio Nacional. | FOTO: Archivo

"Yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible. Sé que sí van a ir los demás, somos un grupo muy grande” dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Y es que Eugenio aseguró que ni los famosos ni el presidente son expertos, por lo que ir a la conferencia matutina implicaría que López Obrador diga que ya se sembraron "muchos árboles" y después aseverar que ya fueron atendidos, pero que "son ellos los que no quieren entender."

El actor ha hecho pública su postura sobre la construcción del tramo 5 del Tren Maya. | FOTO: Instagram @ederbez

"Yo aunque pudiera, no iría, porque en primera yo no me quedo callado, yo no soy reportero de la mañanera, y porque creo que no me conviene" explicó el comediante otra de las razones por las que considera que ir a la mañanera no es una buena táctica y recordó que la última vez que dio una entrevista fue vetado de Televisa.

Reiteró que son los expertos quienes deben de hablar entre sí, ya que hay términos técnicos que desconocen personas que no son especialistas y en consecuencia, argumentar se vuelve difícil.

"Hablar con él no es el camino, nos va a dorar la píldora, nos va a marear” concluyó el actor mexicano y se mantuvo firme en su postura de no dialogar con AMLO.

