AMLO dice no a Eugenio Derbez, descarta ir a Quintana Roo para hablar sobre el Tren Maya

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó viajar a Quintana Roo para tratar el tema de la construcción del Tren Maya, donde dialogaría con ambientalistas y famosos, entre ellos el comediante Eugenio Derbez, que se oponen a la creación de la obra debido a que aseguran, destruye la selva y el ecosistema del estado.

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que de por sentado el tema, por lo que nombrará a un representante del Ejido Jacinto Pat, para que explique a los inconformes la construcción del tren, para que sean los mismos campesinos los que traten el tema del lugar donde viven.

"Yo voy a nombrar a un representante, porque quieren que yo vaya a allá, mejor que me representen los del Ejido Jacinto Pat, les voy a mandar carta a ver si quieren representarme y que atiendan a los ambientalistas reales o falsos y que sean los mismos campesinos",

¿Por qué no irá AMLO a hablar con los ambientalistas?

En su discurso en la Mañanera, el titular del Ejecutivo Federal indicó que los inconformes al Tren Maya al tener un propósito político de fondo, le impiden al mandatario entablar una conversación con ellos, pues aseguró que no caerá en su juego de provocación con carencia de sentido, en este caso, de preocupación por el medio ambiente.

"No (iría), porque ellos tienen un propósito político o politíquero, porque la política es un noble oficio, entonces no voy yo a hacerles el juego", sentenció AMLO.

No obstante, López Obrador indicó que en caso de que los famosos y ambientalistas quieran ir a Palacio Nacional para hablar del tema, los recibirá sin problema alguno, tal como lo reiteró en pasadas Mañaneras.

"Si vienen aquí y eso, los que salieron para informarles, los famosos, aquí los atendemos", dijo AMLO.

Dijo que el movimiento Sélvame del Tren, donde participan ambientalistas y famosos, puede que no actúen de mala fe, pues espera que simplemente se trate de un asunto de desconocimiento del tema. “No es desconocimiento, no es mala fe, y no creo que les hayan pagado”.

Eugenio Derbez responde

El comediante Eugenio Derbez respondió y agradeció la invitación que extendió el presidente López Obrador para que acudieran a la Mañanera, pero rechazó ir a Palacio Nacional, ya que aseguró, son los expertos los que se tienen que reunir.

El actor dijo que esta "no es la mejor idea, porque ni él (AMLO) es experto, ni nosotros" y afirmó que el camino adecuado sería que los científicos y las personas que asesoran al presidente López Obrador, se reúnan y hablen en la zona afectada, "y no a miles de kilómetros" donde ocurren las cosas.

