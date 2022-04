Revocación de mandato se usó para generar desconfianza en el INE: Observadores internacionales

La organización The Delian Project que participó en la misión de observación de la revocación de mandato, advirtió que la consulta fue utilizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para erosionar al Instituto Nacional Electoral (INE) y abrir el camino a la reforma político electoral, que como se plantea, significa que 30 años de evolución “se vayan al caño”.

En conferencia de prensa, Jean Pierre Kingsley, integrante de la organización canadiense, a presentar el “reporte del referéndum de la delegación de observadores de alto nivel Canadá- Estados Unidos”, titulado “México: Abril 10, 2022 Revocación de Mandato” señaló que la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador fue erosionar la confianza de la ciudadanía en el INE al posicionarlo como un grupo opositor, resaltó los ataques personales a los consejeros electorales por parte del titular del Ejecutivo.

“Lo que hizo el Presidente fue tratar de que la gente viera al INE como la oposición, porque no hay más oposición y el INE no es oposición, desde el nuestro punto de vista esto lo inició y lo perpetró el gobierno durante toda la revocación de mandato, pero desde antes, les quitó presupuesto al INE desde antes de la revocación de mandato eso no se hace, se le tiene que dar al INE tiempo para ajustarse”, señaló.

Añadió que de acuerdo a las conclusiones de su reporte el primer mandatario de México, preparó el camino para su propuesta de reforma político-electoral que él mismo ha confirmado en diversas ocasiones, sin embargo, Jean Pierre Kingsley dijo que como se ha planteado la reforma es inviable.

“Desde nuestra perspectiva, se preparó el terreno para una reforma electoral y esto el presidente lo ha dejado muy claro en varios discursos, ha hablado de una posibilidad que sería que los consejeros del INE sean electos, pero ¿saben qué pasaría si se hiciera esto? haría que el INE fuera un organismo político, lo que querría decir que los partidos políticos se alinearían con diferentes individuos, con diferentes miembros, que estarían tratando de llegar a ser consejeros del INE”, señaló el observador internacional.

En este contexto, advirtió que la propuesta presidencial implicaría retrocesos económicos y políticos de al menos 30 años, que dijo, México no necesita.

“Y esto querría decir que desde ese punto en adelante el INE sería un organismo político y al menos 30 años de inversiones muy significativas por los mexicanos, tanto en materia monetaria, como en política, se irían al caño, México no lo necesita, México no quiere un organismo electoral que sus miembros sean elegidos por el pueblo”, sostuvo.

Por ello, insistió que lo que el gobierno federal trató y trata de hacer es desgastar al órgano electoral ante los ciudadanos para que pierda credibilidad.

“Entonces lo que se está tratando de hacer es erosionar la confianza que tienen los mexicanos sobre el INE, y la confianza es lo que promueve y mantiene la democracia electoral”, subrayó.

Kingsley, recalcó que esta intención se gestó desde que se le negaron los recursos necesarios al INE para organizar la revocación de mandato, lo que significó que no se pudieran instalar el 100 por ciento de las casillas y dijo, el gobierno sabía que eso iba a pasar, porque el INE no podía cumplir con la ley con tales recortes.

“Para alguien como yo que ha observado tantos procesos electorales en todo el mundo, es algo muy inusual y tengo la responsabilidad de denunciar y es lo que estoy haciendo”, aclaró el observador de alto nivel.

Al ser cuestionado sobre si el proceso fortaleció la democracia, Jean Pierre señaló que no se puedo fortalecer atacando a la institución fundamental que provee la legitimidad del gobierno.

“Me enloquece, va totalmente fuera de toda lógica, si atacas al INE estás atacando a la institución que presta la legitimidad de los resultados en términos de gobernanza, es antiético, no tiene lógica”, subrayó.

En tanto, Armand Peschard, consultor especialista en temas político electorales en América Latina, detalló que en el reporte explican detalladamente todos las quejas que se presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se advierte que la mayoría de los casos son contra el partido Morena y en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por el uso de recursos públicos como es la propaganda gubernamental y la conferencia mañanera.

“Más allá de un plebiscito o un ejercicio para revocación de mandato, como decia Jean Pierre, no tiene una logica, que sea promovido por un presidente que presume de su alto nivel de aprobación, uno no puede presumir por un lado del alto nivel de aprobación que tiene como presidente y al mismo tiempo prover una revocación de manadato y al mismo tiempo, acotar el presupuesto del INE por 85 or ciento de lo que el INE propuso”, señaló.

Añadió que es inconsistente la retórica del titular del Ejecutivo cuando niega los recursos para garantizar los altos estándares del INE para realizar la consulta y luego ataca al INE, por ello, subrayó que la demagogia es evidente.

“El proceso de revocación de mandato fue realmente un instrumento de demagogia para sostener su aprobación y para mi esa factura es muy alta para el pueblo mexicano, lo que hay que ver es el PIB de México, la cantidad de dinero que mexicanos están sacando del país, la situación económica en México no es tal como para echarse un capricho de una revocación de mandato disque para justificar la democracia significativa”, señaló Peschard.

