Martha Ávila descarta parálisis en el Congreso de la CDMX

Luego de que medios locales informaran que el Congreso de la CDMX se encuentra en parálisis debido a la ausencia de algunos integrantes políticos, Martha Ávila descartó este hecho.

En entrevista con Carlos Zúñiga para el programa Cámara de Origen, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, la coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México aseguró que el trabajo en el reciento continua.

“Sobre este rezago y la supuesta parálisis legislativa, hemos aprobado 45 iniciativas, es decir, en 35 semanas de trabajo legislativo que llevamos hemos aprobado una iniciativa y media por semana”.

Asimismo, destacó que estas propuestas aprobadas tienen como objetivo la reactivación económica de la metrópoli.

“En temas tan importantes como medidas para la reactivación económicas, previstas en el presupuesto de 2022; la creación de dos parlamentos, unos para los integrantes de la comunidad LBGT+ y otro para pueblos y barrios originarios en comunidades indígenas; hemos aprobado reformas que precisan la comunicación de la normatividad al interior del congreso”.

Además, destacó que aquellos reformas que no han salido no es resultado de una parálisis sino de un estudio y análisis de esta.

“Creo que tenemos cuestión de iniciativas que no se han dictaminado, como por ejemplo el trabajo no asalariado, lo de los cobros, publicidad, etc, quiero dejar en claro que hasta el momento no han salido y no es porque haya una parálisis sino porque no se han agotado la reflexión y el análisis”.

