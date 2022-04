Senado recibirá el miércoles iniciativas de Guardia Nacional y reforma electoral, revela Ricardo Monreal

En reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández fue acordado que a más tardar el miércoles 27 de abril será enviada al Senado la iniciativa para que la Guardia Nacional sea incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reveló en San Luis Potosí el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila.

“Es una materia muy importante para el interés del presidente (Andrés Manuel López Obrador) que vamos a revisar ya no en este periodo, porque el miércoles concluimos, pero vamos a empezar a deliberar en comisiones sobre el contenido de la reforma en las próximas semanas”, adelantó.

Monreal Ávila señalo que es muy probable que junto con la de la Guardia Nacional también reciban al mismo tiempo la iniciativa de Reforma Política-Electoral, aunque de no ser así sería en un paquete posterior de reformas a diversos ordenamientos en materia de salud y educación como la de la canabbis, Ley de Cuidados y otras de Terapia de Conversión, “pero las dos principales reformas que están pendientes y que el presidente anunció que ejercería su facultad constitucional de iniciativa es la Reforma Política-Electoral y la de Guardia Nacional esas son las dos pendientes que él había ofrecido enviarnos al Congreso antes de que concluyera el periodo, quiere decir que la semana que entra es muy probable que nos lleguen esas dos iniciativas”, apuntó.

El presidente de la Jucopo en la cámara alta rechazó que el ejercicio de consulta de Revocación de Mandato presidencial y la el revés en la Cámara de Diputados a la Reforma Eléctrica hayan significado derrotas para la "cuatroté", pues en el primero de los casos los 15 millones que se pronunciaron porque López Obrador continuara en el cargo “es un piso muy fuerte”, mientras que en el segundo quedaron de manifiesto la división de poderes y el respeto del Ejecutivo a las decisiones judiciales y legislativas.

Sin embargo, afirmó que “hay un momento complicado de tensión entre la oposición y Morena, es normal porque la sucesión está anticipada y hay una lucha previa a la búsqueda del poder, Morena quiere conservarlo a la buena democráticamente y la oposición quiere retornar al poder que perdió por sus excesos, su corrupción y desmedido abuso de poder, eso es lo que está pasando”, subrayó.

El miércoles 27 se presentará la iniciativa de reforma relacionada con la Guardia Nacional

FOTO: Archivo

Ricardo Monreal criticó los discursos de odio con acusaciones mutuas de traición a la patria que se endilgan tanto morenistas como opositores, incluso, expresó su desacuerdo con la estrategia de Morena de instalar los “tendederos de la ignominia” porque con ello ponen en riesgo la seguridad de los legisladores.

En torno a la candidatura presidencial, Ricardo Monreal advirtió de nueva cuenta que si el proceso interno no se abre a reglas democráticas, si hay imposición, no se deja opinar a la base militante y se lastima innecesariamente, la ruptura en Morena sería inminente y alejaría a ese partido del triunfo en el 2024.

Se pronunció porque quienes en su momento se inscriban de acuerdo a los estatutos de Morena, deberán someterse a una elección primaria interna organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) con voto directo, secreto y universal a población abierta.

Además de Morena Ricardo Monreal ha militado y ocupado diversos cargos públicos en otros partidos como el PRI, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, por lo que se le preguntó si de ocurrir el cisma en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador buscaría la candidatura en el 2024 por alguno de esos partidos, a lo que contestó: “No he pensado, quiero mantenerme en Morena con los aliados, estoy preparado para mantener la lucha dentro de Morena y lo vamos a lograr”.

Por otro lado, el presidente de la Jucopo del Senado confió en que los antecedentes de persecución política que sufrió el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona incidan para que no haya venganza política en contra de la ex secretaria de salud y ex candidata morenista a la gubernatura, Mónica “N”, acusada de desviar 22 millones de pesos durante el anterior sexenio del priista Juan Manuel Carreras López.

Pidió a la Dirección Nacional de Morena que exprese solidaridad apoyo y ayuda, “no dejarla sola y que no se cometan excesos en el proceso”.

Por Pepe Alemán

