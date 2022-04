Cuajimalpa pide apoyo para niños con cáncer

La alcaldía Cuajimalpa y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) dieron inició a la jornada de donación de objetos en buen estado para la Casa de la Amistad, es que es una Institución de Asistencia Privada que apoya a niños y jóvenes de escasos recursos que padecen cáncer.

Al hacer uso de la voz, el titular de la demarcación, Adrián Rubalcava señaló que esta campaña se denominará “iniciaron la campaña de donación “Vecinos con Causa”.

Apuntó que los objetos que se pueden donar son: ropa, zapatos, juguetes, libros, objetos de decoración, cuadros, muebles y electrónicos.

Añadió que estos objetos podrán ser para uso personal de las personas que son parte de esta fundación, y otros se venderán para obtener recursos para continuar con el tratamiento de las víctimas de cáncer.

“Después de ser sensibles a esta problemática sobre el tema y ver que (desde) el gobierno no estamos haciendo lo suficiente para salvar vidas, no estamos dando el cien por ciento desde nuestra trinchera, aclaro, aquí no se trata de señalar a nadie, solo que desde nuestra trinchera no estamos haciendo lo suficiente para que los niños puedan tener una oportunidad, es aquí donde entendí que algo teníamos que hacer en Cuajimalpa, algo que fuera fundamental para poder transformar la vida de estos niños”, puntualizó.

Refirió que los objetos podrán ser llevados a la sede de la demarcación o durante un mes en un contenedor en el estacionamiento de Grupo Walmart Santa Fe, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

Apuntó que esta Casa de la Amistad alberga a más de 100 personas (niños y sus familias) que vienen de otros estados a tomar tratamientos contra el cáncer.

“Es momento de ayudar a los niños, ellos son la prioridad. Este es el sector que más me mueve, salvemosle las vidas a estos niños. Ayúdenos a darle el mejor Día del Niño a estos pequeños”, concluyó.

