Manifestantes cierran calles aledañas a San Lázaro

Integrantes del Frente Nacional en defensa de la Reforma Eléctrica y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, realizan un plantón en las inmediaciones de la Cámara de Diputados.

La Avenida Congreso de la Unión se encuentra cerrada por manifestantes mientras que Sidar y Rovirosa, fue bloqueada por los camiones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Integrantes de la ANUEE exigieron a los diputados federales que voten a favor de la Reforma Eléctrica para que disminuyan los costos de las tarifas en el suministro, mientras mostraban diversos recibos en los que mostraban

“Estamos aquí exigiendo que voten a favor de los ciudadanos, a favor de que se restituya un contrato justo, una tarifa social justa, y sobre todo que se valga la iniciativa que metimos”, señalaron.

Los integrantes de diversas organizaciones interpretaron el himno nacional para después con cánticos, exigir la aprobación de la Iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La Energía no se vende”, “Es un honor estar con Obrador”, y “la energía no se vende, la energía no se da, la energía se defiende con mucha dignidad” se escucharon en la entrada principal de San Lázaro por parte de los manifestantes.

A pesar del cierre de las calles aledañas a la Cámara Baja, el acceso de diputados, trabajadores y medios de comunicación no está restringido, y se mantiene abierto con las debidas medidas por parte del personal de seguridad tanto interno como de la SSC.

Algunas personas portan fotografías del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés; del PRD, Jesús Zambrano y del expresidente Felipe Calderón, señalando que son parte del grupo que vende los intereses de la nación a las empresas extranjeras.

Poco antes de las 11 horas inició la sesión en la que los integrantes del Partido Revolucionario Institucional, comenzaron a gritar “No pasará, no pasará”.

Por Elia Castillo y Jorge Almaquio García

