"Es riesgoso para el país que la soberanía energética quede en manos de una persona", asegura diputado del PRI

Este domingo se votará la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados y el diputado federal del PRI y secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Pedro Armentia López, comentó legisladores de Morena apostaban a dos situaciones: comprar o presionar para obtener 56 votos o que no llegaran 86 diputados.

"Esto ya lo sabíamos, lo teníamos previsto, cubrimos esa parte para evitar que nos dieran un madruguete, no nada más al PRI, sino al país", expresó.

Recordó que ellos fueron los que propusieron el Parlamento Abierto, para intercambiar puntos de vista no solo entre políticos o diputados, sino también entre la sociedad civil, académicos y el sector empresarial.

"En ningún momento tuvieron la voluntad política ni el compromiso de poder modificarla, ganó más la soberbia, al mantener una postura y un dictamen de proyecto de iniciativa que atenta contra todo lo que hemos construido durante tantos años en este país":

Armentia López indicó que "con diálogo todo, con presiones nada", y detalló que en el Pleno se declarará como iniciada la sesión para la publicación del dictamen, la cual podría concluir rápidamente y se daría inicio a la discusión de la iniciativa y su votación.

"¿Qué podría hacer el grupo mayoritario, muy sencillo, declarar un receso y posponer la discusión para otro día".

Dijo que también esperan que ante la falta de juicio de político y no querer reconocer la derrota, podría retrasarse hasta el martes o miércoles próximos.

Aseguró que Morena trae "pleito contra los empresarios y los contratos de la reforma del 92, no tienen un plan, no hay proyecto de transición energética, no han dicho cuánto costará esta reforma, están priorizando en el despacho que primero se inyecte la red eléctrica de CFE que es sucia.

Agregó que es un riesgo darle el control a la CFE, regresar a un monopolio, porque no le conviene a la nación.

"Podrían ellos tener el control de los órganos reguladores, no habría un contrapeso, y eso es riesgoso para el país, que en las manos de una sola persona esté la soberanía energética", aseguró.

