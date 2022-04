Diputados de Morena salen a agradecer apoyo de manifestantes en las inmediaciones de la Cámara de Diputados

Diputados de Morena, salieron de la Cámara de Diputados a agradecer a los integrantes del Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica el apoyo para impulsar la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, criticó a la oposición que señaló está en contra de la iniciativa presidencial porque aseguró que “quieren seguir siendo lacayos del imperialismo” y adelantó que darán el debate con “todo”.

Adelantó que no van a permitir que las empresas extranjeras continúen llevándose el dinero de los mexicanos por lo que darán la lucha para que salga adelante la Reforma Energética.

“Vamos a dar la batalla con todo, con argumentos, con la verdad, con la razón y con la conducción de un hombre que ha encabezado estas luchas y que siempre ha estado con el pueblo, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, resaltó la presencia de los integrantes de las diversas organizaciones que desde temprano llegaron a la calle Zapata para “nutrirnos de su emoción social”.

Tras resaltar que la electricidad es un derecho humano, Mier Velazco adelantó que no permitirán que se modifique ningún artículo y no cederán ante la presión de la oposición.

“Y ni un punto les vamos a ceder, no lo vamos hacer; vamos a defender la iniciativa del gran Presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar con Obrador”.

“No les vamos a fallar, no les vamos a mentir y menos los vamos a traicionar. Vamos a defender esta bandera, no la bandera de Iberdrola, no la bandera de Pegaso, vamos a defender la dignidad del pueblo de México”, afirmó.

El vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández, expresó que si los “vende patrias” de la oposición votan en contra de la Reforma, lo único que harán es cavar su tumba en las elecciones presidenciales del 2024.

“Vote como vote la oposición el día de hoy, hoy no están entregando la Presidencia de la República en 2024 nuevamente. Están cavando su tumba política al darle la espalda al pueblo; están demostrando su miopía, su torpeza”, aseguró.

Fernández Noroña resaltó que, por primera vez, un presidente de la Mesa Directiva, saliera a hablar con los manifestantes y su trabajo legislativo que aseguró, permitió incluir 9 de 12 propuestas que hizo la coalición “Va por México”.

Por Elia Castillo y Jorge Almaquio García

