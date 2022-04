Piden damnificados de Tula ampliar revestimiento del río para evitar inundaciones

A ocho meses de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tula, los damnificados de la región pidieron al gobierno federal ampliar el revestimiento del caudal para evitar nuevos desastres que se presenten en la región en los siguientes meses durante la temporada de lluvias.

Juana Gabriela Mercado Zarate, habitante de la colonia centro de Tula, señaló que con las obras que inició hace unos días la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no han considerado una ampliación mayor del caudal, debido a que existe el riesgo de que se presenten nuevas inundaciones en la zona.

Por su parte, Arturo Delgadillo Contreras, habitante de la colonia 16 de enero, también sostuvo que no se han considerado proyectos alternativos para que un nuevo aumento del río Tula no signifique una afectación mayor para los comercios que están asentados en la ribera, aunado a que tampoco se han efectuado las adecuaciones preventivas suficientes por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que no se inunde el hospital.

Prevén que el caudal del río sea controlado.

De la misma manera, Ricardo Jaen Castillo, habitante de la colonia centro, también consideró que el Gobierno federal no ha atendido la problemática a fondo, por lo que sólo busca ampliar ligeramente el revestimiento del río Tula, lo que no frenará los problemas que se presentan en la región.

Asimismo, insistieron que no han existido certezas por parte del Gobierno federal para solucionar el problema que persiste en la zona, por lo que acusaron que las acciones inmediatas han sido superficiales, por lo cual no existe la confianza de que el patrimonio de los pobladores no se perderá.

Según el proyecto de la administración federal para la restauración de la zona de Tula, se considera la evacuación de al menos 80 familias que habitan en las laderas y se encuentran en regiones de elevado riesgo para la población, aunque los pobladores señalaron que desconocen sobre dicha situación.

