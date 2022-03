Cortes de agua en Nuevo León; ¿cuándo comienzan?

Será el próximo martes cuando inicien los cortes al servicio de agua en la zona metropolitana de Monterrey, con un esquema de cortes diarios por diferentes áreas, según confirmó el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán.

En rueda de prensa, el titular de la paraestatal detalló la estrategia que iniciará en ocho días, que es cuando esperan que se termine de secar la Presa La Boca, que abastece a la mayor parte de la ciudad.

De esta manera, será el 22 de marzo cuando se inicie con los cortes; se espera que se reduzca la presión al máximo una vez al día y por diferentes sectores.

“La idea es que la ciudad tenga agua de las 5:00 a las 9:00 am todos los días de la semana. Solamente un día por semana, en uno de los 7 sectores o zonas, va a haber una disminución muy notable en su presión”, agregó.

Pobladores del Valle del Mezquital temen que plan hídrico en Tula provoque inundaciones

Aunque mencionó que se disminuirá la presión al máximo, por lo que se espera que la población pueda seguir teniendo acceso al recurso, habrá algunos sectores que sí se quedarán sin suministro de forma total en estos días.

Esto, insistió Barragán, busca que no haya fugas de agua y lamentó que aunque se han hecho llamados y alertas a la población, no se ha respondido de forma adecuada con una reducción importante al consumo, y que los pozos “prestados” por la iniciativa privada no hayan podido ayudar a solventar la crisis.

Las autoridades recomiendan recolectar agua durante estos días.

Así quedarán los cortes:

El director de la paraestatal explicó que la Zona Metropolitana se dividirá en siete partes, y habrá cortes por día en cada una de ellas.

La zona 1 que comprende en su mayor parte a los municipios de Apodaca, Pesquería, Cienega de Flores y Zuazua tendría una reducción al máximo cada lunes.

Inundaciones en el río Tula ponen en riesgo a hidalguenses; prevén evacuación de la zona

En la zona 2 que comprende Guadalupe, el oriente de San Nicolás y una parte de Juárez serían los martes.

La zona 3 ocupada principalmente por el norte de Monterrey y una parte de García, serían los miércoles.

Los jueves la zona 4, que se extiende principalmente por el sur de Monterrey.

Viernes la zona 5 que comprende Escobedo, norte de Monterrey y parte de San Nicolás.

Los sábados la zona 6 que representa a San Pedro y García, Santa Catarina y parte de García.

Finalmente los domingos, en la zona 7 comprendida por Juárez y Cadereyta.

