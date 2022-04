Centros de Salud y UMF del IMSS aplicarán vacunas contra COVID-19 en el periodo vacacional

Durante el periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua habrá centros de salud del estado y Unidades de Medicina Familiar del IMSS, ISSSTE y SEDENA aplicando la vacuna contra COVID-19 sin cita previa, incluso algunos centros van a suministrar el biológico el Jueves Santo y Viernes Santo.



A través de un comunicado, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que se busca acercar la vacuna a la población, especialmente a las personas mayores de 18 años que aún no han acudido por su refuerzo.

Aunque se ha hecho un llamado a la población para que tengan el esquema completo de vacunación contra el Covid-19, aún hay un rezago importante en la población.

Las autoridades sanitarias recordaron que con esta dosis extra se ayuda a fortalecer la respuesta ante las variantes del coronavirus, reduciendo así complicaciones graves y riesgo de muerte por la enfermedad.

Además, la noche del domingo se recibió el cargamento número 59 de vacunas contra COVID-19, con 357 mil 100 dosis del laboratorio AstraZeneca que de inmediato fueron entregadas a las instituciones federales del Sector Salud para su distribución este día en sus respectivas unidades.

Las dosis que se estarán ofreciendo en los centros de salud no están limitadas a la población derechohabiente, sino que pueden ser aplicadas a cualquier persona que reúna los requisitos.

Los centros de salud atenderán en horario de 9:00 a 14:00 horas en el periodo vacacional y se estará aplicando la vacuna de AstraZeneca para mayores de 18 años, en el caso de los refuerzos, se les aplicará a aquellas personas con al menos cuatro meses de su última dosis; primeras dosis para rezagados sin ninguna vacuna y segundas dosis, con al menos dos meses de la primera.

Finalmente, reiteraron la invitación a continuar con el uso correcto del cubrebocas en vacaciones de Semana Santa y de Pascua, tanto en los espacios públicos como en espacios cerrados; a lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y a usar gel alcoholado.

Centros de Salud que aplicarán vacuna contra COVID-19

Del 12 al 15 (incluidos Jueves Santo y Viernes Santo) y del 18 al 22 de abril

Para el AMG:

Centro de Salud 1: Churubusco # 143, col. La Perla.

Centro de Salud 3: Mezquitán # 2111, col. La Guadalupana.

Centro de Salud 4: Av. Juan de Dios Robledo # 230, col. La Penal.

Centro de Salud La Aurora y La Esperanza: San Ignacio # 2712, col. Margarita Masa de Juárez.

Centro de Salud San Andrés I: República # 2721, col. Jardines de Guadalupe.

Centro de Salud San Andrés II: Andrés Bello # 3419, col. San Andrés.

Centro de Salud Balcones de Arriba: Abraham González # 1069, col. Blanco y Cuéllar.

Centro de Salud Echeverría: Salvador Mota # 1284, col. Echeverría.

Centro de Salud Lázaro Cárdenas: Patria # 2257, col Villa Guerrero.

Centro de Salud Rancho Nuevo: Juan B. Berdeja s/n, col. Rancho Nuevo.

Unidades de Medicina Familiar del IMSS en AMG

Más informes de horarios y fecha en la UMF

Guadalajara

Unidades de Medicina Familiar No. 3, No. 34, No. 48, No. 51, No. 78, No. 88 y No. 92.

Zapopan

Unidades de Medicina Familiar No. 53, No. 171, No. 178 y No.182.

Tlaquepaque.

No. 39

Tonalá

Unidades de Medicina Familiar No. 93 y No.184.

El Salto

No. 5

Unidades de Medicina Familiar del IMSS en municipios del interior

No. 11 de Amatitán, No. 44 de Arandas, No. 40 de Chapala, No. 80 de Cihuatlán, No. 12 de El Arenal, No. 69 de Etzatlán, No.177 de Lagos de Moreno, No. 97 Magdalena, No. 169 Ocotlán, No.170 y No. 179 Puerto Vallarta, No. 26 Tala, No. 168 Tepatitlán, No. 19 Tuxpan, No. 27 Villa Corona y No. 47 Zapotlanejo.

Documentos indispensables para la vacunación:

1. Registro impreso de: http//www.mivacuna.salud.gob.mx

2. Identificación

3. Comprobantes de dosis anteriores

