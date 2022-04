Fernando Vilchis prevé que Ecatepec aporte 200 mil votos durante la consulta de revocación de mandato

El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, consideró que al término de la consulta que determinará la permanencia o revocación de mandato del ejecutivo federal que se celebra este domingo, el municipio aportará por lo menos 200 mil votos ciudadanos.



Luego de emitir su sufragio en la casilla instalada en la calle Cerro del Peñón, de la colonia Jardines de Morelos, el alcalde calificó como un ejercicio inédito de la democracia, el hecho de que los ciudadanos pueden determinar si las acciones del actual gobierno de la República continúan o el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador es revocado.



“Esperemos que los ciudadanos hagan lo propio, cada quien tiene que asumir la responsabilidad democrática como ciudadano. Es un proceso inédito en nuestro país. Esperemos estar mucho más adelante del muestreo del proceso pasado, estamos hablando que fueron más de 100 mil, esperemos que tengamos más del doble por arriba de 200 mil votos para esta consulta”, dijo.

Leyenda



Vilchis Contreras consideró que Ecatepec actualmente representa la fuerza ciudadana, por ello es que debe de estar presente en los ejercicios por la democracia que se efectúen en el país y en el municipio, aunque no sea del gusto de determinados sectores de la sociedad.



“No es del gusto de los círculos de oligarcas y para los círculos conservadores esto también era un desafío, no solamente es que alguien conduzca la presidencia de la república o algunos otros lugares gobiernen ahora con una gran alternancia, sino que también son parte de las decisiones que se han tomado en otras esferas e incluso en otros poderes como el Senado, la Cámara de Diputados o el propio Poder Judicial que acaba de emitir resoluciones muy importantes para la vida, no solamente política sino económica de una nación” sentenció Vilchis Contreras.

Sigue leyendo:

INE ordena a funcionarios bajar mensajes que invitan a participar en revocación de mandato

Resultados de la Revocación de Mandato 2022, así va el conteo de votos En Vivo

4T vs oposición: 5 reacciones a favor y en contra de la Revocación de Mandato