4T vs oposición: 5 reacciones a favor y en contra de la Revocación de Mandato

El INE ha convocado a más de 92 millones de mexicanos a las urnas para la consulta ciudadana por la revocación de mandato. Al respecto, diversos han sido los políticos que han mostrado su apoyo o su repudio a la medida que busca dar a conocer la opinión de la ciudadanía en torno a la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La oposición, en general, ha criticado esta medida por considerarla ociosa y parte de un ejercicio que proyectará la imagen del presidente a fin de usar este capital político durante las campañas electorales del próximo años.

En cuanto a los que apoyan esta dinámica aseguran que la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de decidir cuál será el rumbo del país por medio de una evaluación a la figura presidencial. Los argumentos son varios, pero los más contundentes son los siguientes.

Andrés Manuel López Obrador

El presidente de México ha sido el mayor impulsor de esta propuesta.

"Tiene que haber democracia siempre en la familia, en la escuela, en el trabajo, en el sindicato, en la vida pública. Hay que participar. La democracia debe convertirse en un hábito, porque eso nos va ayudar que nadie en la escala social se sienta absoluto. El pueblo es el que manda; el pueblo pone y el pueblo quita".

Marko Cortés

El líder del PAN asegura que este ejercicio es un despropósito.

"El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen el deber de evaluar y sancionar las violaciones a la Constitución y las leyes electorales, particularmente en el tiempo de veda electoral, porque la revocación de mandato además fue usada para promover a sus candidatos en los 6 estados con elecciones para gobernador, lo cual puede tipificarse como delito electoral".

Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno asegura que el INE no ha realizado una difusión adecuada.

“Se han encariñado tanto con el puesto que piensan que ellos son la democracia, que ellos son el INE, y no la democracia es la representación soberana del pueblo, es la posibilidad de que el pueblo elija sus gobernantes y los vigile también, entonces el INE tiene que ser un garante de la democracia en México".

Ricardo Anaya

La revocación de mandato es un fraude cantado. Estoy convencido de que lo mejor es no votar y hacerle el vacío a López, como se le hizo al otro López en 1976 (López Portillo). ¡No caigamos en su juego y no permitamos que nos divida! Comparto 5 razones para no votar".

Martí Batres

El secretario de Gobierno de la CDMX asegura que los mexicanos deben usar su derecho.

"Es la primera vez que puede evaluar formalmente a un presidente de la República. Es una gran victoria ciudadana".

"Otras oposiciones, en otros momentos, habrían cuestionado a un presidente, lo hubieran llevado precisamente al proceso de revocación de mandato", dijo.

Alejandro Moreno

El líder del PRI asegura que esta medida tiene fines partidistas

"El PRI es el verdadero defensor del principio de no reelección. Por ello, nos opusimos a que la revocación del mandato fuera un medio disfrazado para que un gobernante buscara apoyo popular para impulsar su reelección amparándose en los puntos ciegos de la ley".

Mario Delgado

El líder de Morena destacó la necesidad de esta medida.

“Yo creo que estamos presenciando el fin de unas instituciones electorales que se quedaron en el pasado, están absolutamente rebasadas por un pueblo que quiere vivir en democracia, que se los demuestra una y otra vez. Esa sentencia refleja que tenemos unas autoridades electorales que se quedaron en el pasado y que están rebasadas”.

Jesús Zambrano

El perredista asegura que se debe respetar al INE.

El ejercicio de hoy desvirtúa la democracia participativa, es una “revocación de Estado”, representa un grave antecedente rumbo a las elecciones de 2024. Desde el PRD reiteramos nuestro respeto al INE y las reglas democráticas".

Lorenzo Córdova

El titular del INE aseguró que esta dinámica es histórica.

"Por primera vez en la historia, las ciudadanas y ciudadanos podrán emitir una opinión para decidir sobre interrumpir el mandato de un presidente constitucional, en caso de que le hayan perdido la confianza o bien podrán emitir su opinión favorable para que termine en 2024 el encargo por el cual fue electo por la mayoría de la población", dijo.

Jorge Romero

El Coordinador del Grupo Parlamentario PAN en la 65 Legislatura asegura que esto es una simulación.

"En Acción Nacional decidimos no participar en esta farsa disfrazada de revocación de mandato. Vigilaremos para documentar los diversos ilícitos que se están cometiendo en el proceso. Asimismo, denunciamos y exigimos la investigación por presuntos desvíos de recursos públicos".

