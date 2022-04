Verde Ecologista respalda a AMLO: EU no debe participar en Reforma Energética

La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República respaldó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de no aceptar que el gobierno de Estados Unidos participe en la discusión de la iniciativa de reforma energética.

Las senadoras y senadores ecologistas consideraron como acertado el posicionamiento del mandatario federal de defender que México tome sus decisiones con absoluta soberanía en materia energética, y que rechace cualquier intento de injerencia o intervencionismo.

Esta mañana, el presidente López Obrador reveló que la comitiva encabezada por el comisionado de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, planteó que un grupo de expertos de su país revisará la iniciativa de Reforma Energética.

“Nosotros no podríamos aceptarlo, ni de Estados Unidos, Canadá, China o Rusia y, sí, hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado, no se aceptó”, explicó el jefe del ejecutivo federal.