Por primera vez en 53 años, Universidad Autónoma de Nayarit nombra a una mujer como rectora

A 53 años de fundada la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), por primera vez será dirigida por una mujer; esto luego de que 149 integrantes del Consejo General Universitario votaron a favor de Norma Liliana Galván Meza, quién rendirá protesta el próximo 9 de junio y estará en el cargo hasta esa misma fecha en 2028.

Los cuatro aspirantes a la rectoría fueron, Norma Galván, Rocío Flores, José Ocampo, y Octavio Camelo Avedoy, pero en esta tercera sesión extraordinaria del CGU, los dos hombres no obtuvieron voto alguno y la otra contendiente solo logró 4 a su favor; además se registró una abstención.

"Con este resultado que me honra y me convierte en la primera rectora de la UAN, me comprometo a dar todo mi esfuerzo, trabajo y pasión por lograr que nuestra universidad y su comunidad se consolide en todos los sentidos. Hoy más que nunca me siento orgullosa de ser universitaria; invito a la sociedad a sumarse este proyecto que comenzará el 9 de junio, con la UAN sí, con la UAN siempre" dijo tras su triunfo la doctora en educación.

Galván Meza llegará a dirigir a la UAN en medio de una crisis financiera que viene arrastrando desde 2016 y que se hace patente cada fin de año por la falta de solvencia económica para cumplir los compromisos ordinarios y extraordinarios de fin de año, provocando que se deben solicitar recursos extraordinarios al gobierno mexicano por más de 500 millones de pesos solo para el pago de salarios de 6 mil 700 docentes trabajadores y jubilados.

La ANUIES calculó que el déficit neto de la Autónoma de Nayarit es de 3 mil 126 millones de pesos, cuando su subsidio ordinario es de 1 mil 702 millones de pesos, de los cuales la federación aporta 1 mil 429 millones de pesos.

Se ha señalado como principales factores de esta crisis en la UAN, el número de plazas de personal contratado que supera a las reconocidas del convenio de apoyo financiero de la SEP y la SHCP; los adeudos con el SAT, sistemas de seguridad social -IMSS, ISSSTE INFONAVIT y FOVISSSTE-, además de la contratación de préstamos bancarios.

Norma Galván también deberá atender las situaciones políticas internas, como las relacionadas con las denuncias en contra de ex funcionarios universitarios que presuntamente quebrantaron las finanzas -el ex rector Juan López Salazar sigue prófugo de la justicia acusado de peculado y otros delitos por peculado, por 375 millones de pesos; y el ex líder del SETUAN, Luis Manuel Hernández que permanece en prisión, acusado por peculado y ejercicio indebido de funciones por 17 millones de pesos, ambos en detrimento de la UAN-.

