Universidad Autónoma de Nayarit se va huelga por falta de pago

A través de sus redes sociales, el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN) anunció que una vez incumplido el pago de la segunda quincena de noviembre, se irá a huelga para exigir el pago del periodo, así como la prima vacacional, día del empleado y el bono del ciclo escolar; además de los compromisos de fin de año.

Mediante un comunicado oficial del Comité Ejecutivo de este Sindicato, expusieron que preveían no ocurriera esta situación, luego de que en enero pasado, la rectoría anunciara mesas de trabajo para atender y enfrentar la crisis de fin de año, anticipadamente; pero acusaron que no hubo conclusiones, además de que dejaron de ser convocados al evidenciar, lo que consideraron fallas en cálculos estadísticos.

Refieren en el comunicado que han cedido la reducción de algunas prestaciones para intentar mediar la problemática financiera, sin embargo afirmaron, no sacrificarán sus sueldos y prestaciones.

"Sabemos de la insistencia de la SEP en eliminar las prestaciones que no están reconocidas; según ellos estamos excedidos; dicen que aceptando esto, habría apoyo para cumplir con todos los pagos de fin de año, quincenas y todas las prestaciones, incluyendo adeudos, pero esto traería como consecuencia mutilar nuestro contrato colectivo", y no hay certeza dijeron, qué la situación no se vuelva a repetir en el 2022.

Finalmente, el sindicato mayoritario, y que encabeza los contratos colectivos desde hace más de 40 años, insistió en que no son los trabajadores, los responsables del quebranto financiero de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) , y que dará seguimiento a la propuesta de convenio que tengan las autoridades universitarias con las estatales para recibir recursos extraordinarios, a fin de que no se violenten sus derechos conquistados o pactados.

