La diputada Nayeli Lara abandona Morena en el Congreso de Tamaulipas

La diputada del distrito 18 de Altamira, Nayeli Lara Monroy, confirmó que renuncia a la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas; asegura que está en contra de las imposiciones que les hacen llegar desde la coordinación.

La legisladora aseguró que ella sigue siendo leal al proyecto de Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que descartó salir de Morena, sin embargo, aseguró que ya no puede seguir votando en contra de iniciativas que benefician a los ciudadanos, sólo porque vienen de otras bancadas.

Al ser cuestionada, informó que por indicaciones del coordinador de la bancada de Morena, Armando Zertuche, tienen que votar en contra de todo lo que no sea de su bancada "el tema principal es que es en lo personal ha habido muchos desacuerdo, yo lo he expresado y no se le ha dado solución de la manera correcta. Yo no estoy de acuerdo en no apoyar iniciativa a favor de los tamaulipecos".

Es la segunda en salir del partido desde ayer.

Lara Monroy, puntualizó que su renuncia es solo a la bancada de Morena, pero su postura será siempre a favor del proyecto de la cuarta transformación "yo no puedo con eso, yo a veces salgo frustrada de que no apoye una buena iniciativa que va a favor de los tamaulipecos. Ha habido muchas muy buenas como apoyos a los discapacitados, la del pasaporte también era buena", insistió Nayeli Lara.

La altamirense manifestó que hay que trabajar en pro de los ciudadanos sin una lucha de poderes, lo anterior luego de que apenas ayer su compañera, también de Altamira, Nancy Ruíz, asegurada que dejaba la bancada de Morena.

