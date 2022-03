INAI pide aumentar esfuerzos para evitar la discriminación y la violencia hacia las mujeres

Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) llamó a unir esfuerzos institucionales para contribuir en la atención de mujeres víctimas de discriminación y de violencia.

Durante la inauguración del foro “La igualdad de las mujeres como objetivo”, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, advirtió que, pese a los avances normativos, persisten distintas formas de violencia contra las mujeres que van desde las más extremas, como los feminicidios, hasta las manifestaciones cotidianas que las afectan de manera sistémica en todos los ámbitos de su vida.

“La visibilización de los retos cotidianos y las problemáticas sociales que enfrentamos las mujeres día a día nos atañen a todas y a todos. No habrá país en el mundo que avance de manera justa si no se brindan oportunidades de igualdad, equidad y justicia para todas las mujeres”, subrayó.

En su intervención, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas consideró que la igualdad de género no es una competencia con los hombres, sino la búsqueda de la igualdad de oportunidades; sostuvo que las mujeres tienen que aprender a caminar juntas, apoyarse permanentemente, y verse como compañeras y no como competidoras.

Por otra parte, recordó que en el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) hay “11 comisiones temáticas, de las cuales seis son encabezadas por mujeres, y las secretarias técnicas de las comisiones, seis son mujeres, la coordinadora de los órganos garantes es mujer, y las cuatro coordinadoras regionales son cuatro mujeres; ejemplos tenemos muchos, aquí se trata de que nosotras nos la creamos, y que día a día caminemos honrando este día y que no se vuelva sólo el día 8 de marzo, que día a día se vuelva una lucha por espacios por las mujeres, con las mujeres y en igualdad de oportunidades con los hombres”.

Ateneas agradecen que marcha del 8M no haya sido violenta; "van entendiendo que también somos mujeres"

A su vez, la Comisionada Josefina Román Vergara enfatizó que sin igualdad de género no será posible construir un futuro sostenible y equitativo, de ahí la importancia de sumar los esfuerzos de las Comisionadas y Comisionados que integran el Sistema Nacional de Transparencia, para lograr que los derechos tutelados contribuyan al empoderamiento de las mujeres.

En su momento, Liliana Ibáñez López, nadadora olímpica, explicó que desde muy niña su deseo e inspiración profesional fue cambiar el mundo, y la forma de hacerlo fue por medio del deporte, en donde representó a México en diversas competencias internacionales, rompiendo los estereotipos que se tiene sobre las mexicanas, con preparación y ánimo triunfador, además de prepararse académicamente.

La nadadora más rápida de México en 50 metros libres, enfatizó que “la paridad no es suficiente, se necesitan mujeres en posiciones de liderazgo, y que tomen las decisiones importantes de la sociedad, porque las necesidades de las mujeres están mejor atendidas por mujeres”.

En su mensaje, Luz María Mariscal Cárdenas, Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT y Comisionada Presidenta del órgano garante de Durango, consideró que debe existir un reconocimiento permanente, auténtico y valorado hacia el papel de la mujer en la sociedad, no solo como un asunto de un día determinado.

“La fuerza de la mujer, su valor y su gran aportación social, económica, intelectual, política y familiar son fundamentales en el desarrollo del país, no se puede entender la vida de México sin la gran influencia y visión de las mujeres en distintas épocas de la historia”, subrayó.

Finalmente, la Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT, María Elena Guadarrama Conejo, aseveró que la igualdad de las mujeres es un objetivo para garantizar que puedan aspirar a los mismos derechos que los hombres y obtener espacios de decisión dentro de las estructuras de poder.

“Las mujeres tenemos que seguir esta lucha juntas de forma sorora, pero es cierto que no podemos solas, no vivimos aisladas y no queremos seguir estando aisladas, necesitamos varones aliados de estas causas, convencidos de la igualdad, de la universalidad de los derechos y de que entre todas y todos podemos construir”, dijo.