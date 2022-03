Contagios de COVID-19 en México, en mínimo nivel: AMLO

Con seis semanas a la baja en materia de casos de COVID-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el país se encuentra a niveles mínimos de contagio; no obstante, la estadística de positividad aún se mantiene en 32.05 por ciento, que, aunque no es la cifra más alta, se ubica en niveles similares a los picos de otras olas, es decir, entre 36 y 39 por ciento.

Durante su conferencia diaria, el mandatario señaló que México es uno de los 10 países con mayor número de dosis aplicadas en el mundo, lo que permitió enfrentar con más efectividad la variante Omicrón “que ya está debilitándose”.

No obstante, Our World in Data ubica a la República Mexicana en el sitio 22 a nivel internacional, con 65 por ciento de avance en la vacunación, mientras que el gobierno federal considera un 90 por ciento de avance, aunque sólo contempla a personas de más de 18 años.

Al 7 de marzo, la Secretaría de Salud reportó que en el país había 85 millones 351 mil 315 personas vacunadas de más de 18 años, mientras que en niñas, niños y adolescentes de 14 a 17 años el avance es de 53 por ciento.

En tanto, la aplicación de refuerzos para adultos de 60 años y más registra una cobertura de 70 por ciento y de 47 por ciento en personas de 30 años en adelante.

Este martes, México reportó 265 nuevas muertes y ocho mil 939 contagios por COVID-19, con lo que totaliza cinco millones 575 mil 608 casos y acumula 320 mil 166 decesos en total, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

De los contagios confirmados, hay 25 mil 296 casos activos, que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y suponen 0.4 por ciento del total.

Además, desde el inicio de la pandemia se han recuperado cuatro millones 863 mil 376 personas.

Con estos datos, México es el decimosexto país en el mundo en número de contagios confirmados y es el quinto con más decesos por esta causa, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

CAR