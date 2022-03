"Creo que querían ver muertos a todos": Madre de una de las víctimas en el Querétaro vs Atlas clama justicia

Continúan las actualizaciones sobre lo ocurrido el pasado 5 de marzo durante el partido de futbol entre Querétaro y Atlas en el Estadio Corregidora en donde hubo un enfrentamiento entre aficionados de ambos equipos en el que resultaron heridas al menos 26 personas.

Una de ellas es Esteban Hernández Martínez, alias " Razor" de 22 años, quien se encuentra internado tras lo sucedido el pasado fin de semana en donde recibió diversos golpes que lo llevaron a terapia intensiva.

El 5 de marzo ocurrió una pelea campal en el Estadio Corregidora en Querétaro. | Foto: Especial

La periodista Azucena Uresti, quien mantuvo comunicación con la madre del joven, dio a conocer que pese a la gravedad de lo sucedido, el hijo de la señora está teniendo una buena respuesta a las reacciones: "me dicen que ahí va poco a poco, que todo con calma".

María Guadalupe habló de lo que sintió cuando vio el video en el que su hijo estaba siendo golpeado por los aficionados del equipo Gallos Blancos y puntualizó que a su forma de ver, no fue solamente una riña, pues considera que "querían ver muerto a todo mundo": "Fue una sensación indescriptible cuándo vi el video de mi hijo siendo golpeado".

La madre de Esteban Hernández pide justicia y que su hijo se recupere completamente asimismo, agradeció el apoyo de la gente y destacó que está siendo bien atendido: "Gente que no lo conoce. Yo nunca había visto tanta gente que me marcara para ver cómo estaba mi hijo".

Por las imágenes que se difundieron del joven, se creía que había fallecido sin embargo, no fue así y su mamá desmintió los rumores que han estado circulando en torno a la situación de su hijo: "Me han atacado, dicen que el gobierno me pagó un dineral para decir que mi hijo está vivo... ¡Jamás!"

Detienen a presuntos responsables de agresiones durante el encuentro Querétaro- Atlas

Como consecuencia de la ola de violencia que se desató en el Estadio Corregidora, las autoridades de Querétaro dieron a conocer que fueron detenidas 10 personas.

Los detenidos fueron identificados como: Jesús “N”, José Alfredo “N”, Iván “N”, Jonathan Carlos “N”, Víctor “N”, Adrián “N”, Juan Manuel “N”, Eduardo “N” y Edgar Emmanuel “N”. A través de un comunicado difundido por la Fiscalía de Querétaro, se informó lo siguiente: “se les detuvo con órdenes de aprehensión por su posible participación en delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito”.

