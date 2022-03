Gobierno de Tlalnepantla continuará con proceso de venta del Centro de Convenciones

El gobierno de Tlalnepantla continuará con las gestiones necesarias para concretar la venta del Centro de Convenciones, porque a pesar de que está ubicado en un lugar estratégico, su estructura está dañada, de acuerdo con un dictamen de Protección Civil, informó el presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado.

Se trata de un predio municipal que está ubicado estratégicamente, a un costado de un desarrollo habitacional y Plaza Comercial del Grupo Carso.

El proceso de desincorporación del Centro de Convencidos fue iniciado el gobierno anterior de Tlalnepantla, junto con el del ex tiradero municipal, el cual, que ya fue vendido; con la finalidad de obtener recursos para destinarlos a la deuda pública del municipio.

Rodríguez Hurtado señaló que entre los objetivos de su gobierno está el rescate de espacios públicos, pero dijo que, en el caso del Centro de Convenciones, resulta mucho más caro su rehabilitación y mantenimiento, que los beneficios que puede traer para los habitantes de Tlalnepantla.

Se trata de un predio municipal que está ubicado estratégicamente, a un costado de un desarrollo habitacional y Plaza Comercial del Grupo Carso (Foto: Leticia Ríos)

“Estoy buscando recuperar los espacios públicos, en otra modalidad de servicio, pero si el Centro de Convenciones con el dictamen que hay, ya no es una utilidad; si te cuesta 400 millones de pesos levantarlo, creo que vale la pena mejor reconsiderar”.

“Yo no lo detendría, al contrario, lo continuaría, porque está en un lugar estratégico; pero al no tener recursos para poderlo levantar, vale la pena no dejarlo ahí para que se siga deteriorando más, su estructura ya no funciona”.

En entrevista, el presidente municipal, explicó que la desincorporación, así como la enajenación mediante subasta pública del Centro de Convenciones deberá ser autorizada por el Congreso Local; que lo tiene en su agenda, como uno de los temas pendientes, de la anterior legislatura.

El ex tiradero de basura de Tlalnepantla fue vendido por el gobierno anterior, por un monto de 60 millones de pesos, recursos que fueron destinados al pago de deuda pública municipal, la cual, se redujo de 430 millones de pesos a 360 millones de pesos, de acuerdo con el ex Tesorero Municipal Ricardo Santos Arreola.

