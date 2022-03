8M: 15 grupos buscarán generar violencia en la marcha feminista, asegura Claudia Sheinbaum

El Gobierno de la Ciudad de México, advierte que habrá violencia en la movilización 8M que se llevará a cabo este martes del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino

Hasta el momento se tienen detectados 15 grupos organizados para generar diversos actos llevando todo tipo de artefactos peligrosos.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum indicó que encontraron en redes sociales a los grupos que llaman a utilizar métodos e instrumentos peligrosos que pueden afectar a los participantes en la movilización.

Sheinbaum Pardo calificó de machista a la violencia, e indicó que no se justifica que los grupos de mujeres la utilicen para combatir lo que rechazan.

“Entonces, hay diálogo, hay puertas abiertas; entonces, para nosotros, la violencia no se combate con la violencia, no estamos de acuerdo con ello; es más, la violencia es machista, si lo quieren poner así, la violencia no tiene que ver con los Derechos de las Mujeres. Entonces, no está justificada la violencia”, expuso.