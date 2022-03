"Puede ser" que Baker Hughes tenga contratos en Dos Bocas; no pedí que le rentaran la casa José Ramón: AMLO

"Puede ser" que Baker Hughes tenga contratos en la construcción de la Refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, porque es una empresa internacional y tiene años siendo contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Lo mismo, que la empresa donde supuestamente trabajaba el dueño de la casa (de Houston), tiene contratos en Dos Bocas, donde se está haciendo la refinería, pues puede ser, porque es una empresa petrolera internacional que tiene desde hace muchos años relaciones con Pemex.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que por esos contratos él no pidió que uno de los trabajadores les rentara una casa en Houston a su hijo José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams.

"Queriendo decir que los contratos de Dos Bocas o por contratos de Dos Bocas, que suponen yo ordené que se le entregarán a la empresa, que repito, no me he aprendido el nombre de la empresa, pues no sé de esa empresa, no conozco a nadie de esa empresa, por esos contratos le rentaron la casa a José Ramón", explicó.

