Morelia "blinda" Palacio de Gobierno para evitar destrozos durante marchas feministas

El Palacio de Gobierno ubicado en la ciudad de Morelia, amaneció la mañana de este viernes fuertemente blindado con vallas, previo a las marchas feministas que se esperan para el próximo 08 de marzo.

Ante el anuncio de al menos tres protestas de organizaciones feministas que se prevén para el Día Internacional de la Mujer, autoridades estatales dispusieron de decenas de largas protecciones metálicas que fueron colocadas alrededor de la construcción durante la madrugada de hoy y que tienen por objetivo que las manifestantes no puedan realizar pintas en las paredes del inmueble que se localiza frente a la Catedral de Morelia.

Previamente, Gaspar Hernández Razo, gerente del Centro Histórico, señaló que hubo diálogo con colectivos feministas para llegar a un acuerdo y evitar que las mujeres realicen destrozos y rayones en inmuebles de la Avenida Madero, donde circularán los contingentes.

Sin embargo, las convocantes a la marcha afirmaron que tal diálogo no ocurrió, por lo que no hay un compromiso de su parte de no usar las paredes como medio de protesta.

Con el uso de vallas metálicas se busca proteger el inmueble. FOTO: ESPECIAL

"No tuvimos ninguna reunión en la que hicimos acuerdos para no hacer pintas. Sin embargo, no llevaremos bloque negro para contener la seguridad de las mujeres que marchan, pero están en libertad de manifestarse como quieran", expuso Ximena Villicaña, en representación de nueve agrupaciones feministas que participarán en una de las tres marchas del martes próximo.

La joven agregó que el día de las manifestaciones, habrá presencia de elementos policiales, ambulancias y observadores de Derechos Humanos, a fin de que las movilizaciones se lleven a cabo de forma segura para los asistentes.

El edificio colonial que alberga oficinas de la Secretaría de Gobierno, ha sufrido daños en su fachada de cantera, en puertas y ventanas durante diversas marchas feministas y de estudiantes normalistas.

Tan solo el año pasado, fueron retiradas cerca de mil pintas de 73 edificios del centro de Morelia, para lo cual, el Ayuntamiento destinó 750 mil pesos.

