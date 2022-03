"Me arrodillaré ante AMLO si es necesario para que me escuche", asegura líder de Madres Buscadoras de Sonora

Ceci Patricia Flores Armenta, presidenta y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, aseguró que sería capaz de arrodillarse ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la escuche y la ayude a ella y a miles de mamás que buscan a sus hijos desaparecidos.

En entrevista para Heraldo Media Group en el programa “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, comentó que el tema de los desaparecidos y los asesinatos deberían ser las prioridades del gobierno federal, pero no lo es.

"Esta causa debería tener preocupado al presidente López Obrador, porque todos los días hay personas muertas y desaparecidas en todo el país. Pero en Sonora sufrimos la ausencia de nuestros desaparecidos y de las autoridades, porque nadie hace algo para buscar a nuestros seres queridos", señaló.

Recriminó que el mandatario federal ha ido a distintos lugares del país e incluso ha estado en Sonora, pero "no ve el caso de las desapariciones, ni da la cara a las víctimas ni a las familias de éstas", porque, detalló, la han mandado con otras personas que sólo le hacen promesas, pero nadie la apoya.

Flores Armenta lamentó que después de las amenazas de muerte que recibió, el gobierno sólo la ha ayudado con recluirla en un cuarto de hotel, en donde sólo espera.

"No puedo estar así, porque yo lo único que quiero es hallar a mis hijos. Mi necesidad por volver a ver a mis hijos es muy grande, es el único motivo que me mantiene viva", recalcó.

La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora recordó que hace tiempo se reunió con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien le prometió que acelerarían las búsquedas, pero, dijo, no ha sido así, porque todo sigue igual de lento.

"Después de esa ocasión que vi a Alejandro Encinas no he vuelto a hablar con él y hasta la fecha no hay una carpeta de investigación que deje constancia de que están buscando a mis hijos o al de las muchas madres que buscan a sus hijos. No han hecho nada", expuso.

Sigue leyendo

Megabrigada internacional busca a desaparecidos en Sonora

Madres de Sonora y otros colectivos continúan labores de búsqueda en Jalisco

Presentan plataforma Huellas de Vida: Búsqueda de Personas Desaparecidas en NL