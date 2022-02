Madres de Sonora y otros colectivos continúan labores de búsqueda en Jalisco

Algunos cuerpos y un pozo con restos, son los hallazgos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga que hasta ahora ha localizado la brigada de búsqueda de personas desaparecidas en donde participa el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora en Jalisco que en esta semana realizan labores en Jalisco.

Ceci Patricia Flores Armenta, presidenta y fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, confirmó que luego de la reunión que sostuvieron ayer la seguridad y el acompañamiento de las autoridades jaliscienses, luego de que a inicios de semana se denunció la falta de seguridad a las más de 50 personas que integran la brigada.

"Estamos ahorita yendo a Tlajomulco, es un lugar que nos han referido por mucho tiempo, y desde el primer día de la brigada ahí se localizaron personas, estuvimos el día de ayer en otro lugar, encontramos un pozo con restos los cuales se llevó la Fiscalía para definir que sean de humanos o que sean de fauna, ellos van a seguir trabajando en ese pozo y esperamos que la respuesta sea favorable para las familias, lo único que queremos es traer esa paz a casa, lo único que queremos las Madres Buscadoras de Sonora es apoyar a las víctimas en la búsqueda de sus desaparecidos, no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es encontrar a nuestros desaparecidos y traerlos a casa".

Aunque los colectivos locales han denunciado y se han manifestado porque sean atendidos por la autoridad, que se contrate a más personal capacitado, que no se les revictimice y se dé una entrega de cuerpos y restos con mayor agilidad, luego de esta reunión con el mandatario estatal, Enrique Alfaro, el compromiso fue la atención directa.

De acuerdo con las cifras oficiales, en Jalisco hay 15 mil 871 personas desaparecidas y luego de la reunión de ayer con Alfaro, les adelantó que impulsarán el uso de tecnología para agilizar las confrontas y estudios genéticos.

El grupo procedente de Sonora al cual se suman Madres y familiares de otras entidades, y que recorre todo el país, destacó que el trabajo que se hace aquí supera en atención y esfuerzo a otras entidades, como Sonora.

"Eso es algo que no tenemos en Sonora, una conversación con ellos, con las comisiones y con las Fiscalía, la verdad es que no hay ese contacto y aquí pues nos recibieron, a pesar de no ser de este estado y de que al principio tuvimos muy mal sabor de boca por parte del gobernador, pero ya aclarada la situación, nos dimos cuenta que sí van a tener apoyo las familias, que se acerquen, que toquen la puerta, pero en el pedir está el dar, no llegar peleando".