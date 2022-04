Transportistas piden aumento en la tarifa de hasta 5 pesos, acusa Claudia Sheinbaum

Los transportistas de la Ciudad de México piden un aumento de hasta cinco pesos en la tarifa, acusó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, después de la instalación de la mesa de agua en Benito Juárez, la mandataria capitalina destacó que en esta administración no se ha aumentado el costo del transporte público.

"En el caso del transporte concesionado no se ha subido la tarifa desde que entramos al gobierno, es decir, desde finales de 2018 y estamos en pláticas con los transportistas. Obviamente nuestro interés es que pueda seguir trabajando el transporte y que al mismo tiempo no se dañe la economía popular. "Vamos a seguir en estas pláticas, ellos piden un incremento muy muy alto de las tarifas que no podría ser dado que afectaría la economía pero se va a seguir dialogando por parte de la Secretaría de Movilidad (...) ellos llegan a pedir hasta cinco pesos de incremento, entonces eso no podría ser", explicó.

Incluso, Sheinbaum recordó que han otorgado más de mil 400 millones de pesos en bonos de combustible para los transportistas, con la intención de mantener la tarifa.

Hoy, la Fuerza Amplia Transportista advirtió que alista distintos bloqueos en la Ciudad de México el próximo siete de abril para demandar un aumento, de hasta tres pesos, en la tarifa.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad informó que se trata de grupo minoritario de concesionarios del

transporte público quienes exigen un aumento a la tarifa a personas usuarias.

Explicó que las mesas de trabajo para atender las demandas del sector continúan con todos los representantes que ofrecen este tipo de servicio en la ciudad.

"No obstante y pese al avance obtenido a lo largo de todas las sesiones de trabajo, en una decisión con intenciones políticas, este grupo minoritario decidió abandonar las mesas", explicó la dependencia en una tarjeta informativa.

