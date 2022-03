AMLO instruye a Quirino Ordaz a mantener relaciones de respeto con España; “que no se meta en cuestiones partidistas"

El nuevo embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, tiene la instrucción presidencial de llevar una relación de respeto con el gobierno y la realeza española, y que no se meta en asuntos partidistas de ese país, reveló este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el mandatario federal también reiteró que se mantiene la “pausa” en las relaciones con España, hasta que la “élite” política y empresarial respeten a México.

“El embajador Quirino vino a verme, platicamos sobre cómo podría mejorarse la relación con el gobierno español. La recomendación es que actuemos con respeto al presidente de España, al rey, que no se meta en cuestiones partidistas de España”, dijo durante su conferencia mañanera de este miércoles

López Obrador fue cuestionado sobre el futuro de las relaciones comerciales bilaterales ante la llamada “pausa” que decretó con ese país.

Respondió que sin duda el gobierno mexicano procurará que España siga siendo el segundo país de inversiones en México, y que los empresarios españoles tengan “siempre apoyo y respeto del gobierno nuestro, sí hay un comportamiento ético, si no se apuesta al influyentismo y a la corrupción”.

Sin embargo, aclarando que sin referirse al pueblo español, dijo que las élites del poder económico y político han “abusado” de México, y tanto empresas como bancadas “han sacado ganancias exageradas de México y se han metido en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos, han hecho hasta política en México”.

“Una vez le dije al presidente de Iberdrola de que era ofensivo el que su empresa haya contratado al expresidente Calderón, que eso es ofensivo para México. Y ¿por qué esa actitud? Porque actuaban con mucha prepotencia y pensaban que México era tierra de conquista, y México ya no es tierra de conquista. Entonces por eso la pausa que es buena para todos, para que nos ubiquemos, primero nosotros y que no dejemos de pensar de que somos un país independiente, libre, soberano, y que no actuemos como acomplejados pensando que debemos de seguir rindiendo pleitesías a gobiernos extranjeros, que se llegó al colmo de que el presidente de Coparmex va a acusarme con el rey”, comentó soltando una ligera carcajada al final.