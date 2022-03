AMLO ya tiene fecha para que legisladores voten la Reforma Eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este viernes que los legisladores tendrán que decidir si aprueban o no la Reforma Eléctrica antes de que concluya el mes de abril.

"Es probable que a mediados de abril, antes de la Semana Santa, ya estarán votando la reforma en la Cámara de Diputados...entonces, antes que termine abril ya sabemos", destacó el mandatario.

López Obrador indicó que ahora se sabrá si los legisladores representan los intereses de los ciudadanos o de las empresas: "En estos días se va a saber si los legisladores son dignos representantes del pueblo o de las empresas extranjeras. Y al final si se está o no a favor del pueblo. Porque si no se aprueba la Reforma, van a ser las empresas las que van a fijar los precios y nos va a pasar lo que está sucediendo en España. No estoy inventando nada", refirió.

Respeto la postura de Ken Salazar: AMLO

El presidente López Obrador también declaró que respeta la postura que el Embajador de estados Unidos en México, Ken Salazar, tiene acerca de la Reforma Eléctrica:

"Respeto la postura del embajador de Estados Unidos en México, mi propuesta es que se apruebe la iniciativa como la presentamos, en esa iniciativa va lo del litio, porque no se quiere hablar de eso. Pero al aprobarse la reforma a la Constitución se establece que el litio es un mineral estratégico que queda bajo el dominio de la nación, que no podrá ser concesionado a extranjero. De modo que en estos días, porque tengo entendido que ya empezaron con el proceso (de análisis), en estos días se va a votar en la Cámara de Diputados y luego va a pasar en la Cámara de Senadores".

