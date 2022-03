Morenistas niegan tener fecha fija para votación de Reforma Eléctrica

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el legislador de Morena Juan Ramiro Robledo, rechazó que haya una fecha establecida para votar en el pleno la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, reconoció que hay intención de que sea aprobada en abril.

“Hay una fecha de inicio en el proceso de la etapa de discusión, que es hoy, que se propone dictaminar y aprobar en el mes de abril, que no hay una fecha precisa para ir al pleno y que la iniciativa que es la del presidente que es la que motiva este proceso, tiene ya seis meses de presentada, no puede ser apresurada, no puede haber premura, no puede haber ninguna objeción en cuanto al tiempo que tiene seis meses y para trabajar en el Legislativo cualquier día puede ser habilitado y cualquier día es posible”, señaló Robledo al ser cuestionado sobre la intención de su bancada de aprobarla el próximo 13 de abril, en Semana Santa.

En conferencia de prensa, luego de la reunión privada que sostuvieron las mesas directivas de comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, para definir la ruta de trabajo que se seguirá para la elaboración, discusión y votación del dictamen, los presidentes de las instancias coincidieron en que la intención es que se discuta y vote antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el 30 de abril próximo.

“Esto con miras a dictaminar en este periodo ordinario del primer periodo legislativo, la iniciativa del presidente que es por naturaleza propia, la más importante, hay otras iniciativas de reforma constitucional a los artículos 25, 27, 28 y otra al cuarto que tiene que ver con el mismo contexto y con la misma materia de la energía eléctrica tendrán que ser dictaminadas para eso se turnan a comisiones, esperemos que se pueda votar de una manera muy abierta, muy franca, muy democrática en el próximo mes de abril”, señaló el presidente de la Comisión de Energía.

Morenistas pretenden aprobar la iniciativa el próximo 13 de abril

Garantizan a EUA respeto a inversiones y energías renovables

Los presidentes de comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo y de Energía, Manuel Rodríguez, ambos morenistas, aseguraron que los contratos y acuerdos en materia eléctrica se respetarán siempre y cuando sean legales y garantizaron la generación de energías renovables.

Lo anterior, en respuesta a lo dicho este jueves por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien advirtió que en la discusión de la reforma eléctrica se deben respetar los contratos para dar seguridad a las empresas, de lo contrario, no habrá inversión y señaló que su país requiere garantías de generación de energías renovables.

“Debe estar muy tranquilo el embajador de los Estados Unidos en México, porque todo el alcance legal de los contratos y de los permisos será respetado, así está planteado en la iniciativa del presidente, creo que algunas empresas han leído de una manera apresurada la iniciativa, la corte en varias ocasiones han determinado en varias ocasiones cuáles son los aspectos y alcances de esos permisos y esos contratos que no corresponden a la ley”, señaló el morenista Juan Ramiro Robledo.

En tanto Manuel Rodríguez afirmó que la generación de energías renovables como la eólica y la solar también estarán garantizadas en el dictamen de reforma constitucional.

“Dentro de las partes que prevé esta iniciativa de reforma, se prevé elevar a rango constitucional la transición energética, la transición energética pasa necesariamente por energías limpias y renovables, en ese aspecto, las energías solar, eólicas están garantizadas y que no tan solo las que existen van a ser respetada y utilizada su energía, va a haber más. Que tengan la seguridad que vamos a continuar por la vía de la transición energética”, afirmó.

