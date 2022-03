Sandra Cuevas tiene que pedir disculpas al pueblo de la Ciudad de México: Claudia Sheinbaum

Sandra Cuevas, quien había sido suspendida temporalmente de su cargo como alcaldesa en Cuauhtémoc, debe pedir disculpas al pueblo de la Ciudad de México.

Así lo afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien pidió que los presidentes de partidos también tienen que ofrecer disculpas, después de las acusaciones de una persecución política.

“Al igual que la Alcaldesa, tendrían que ofrecer disculpas a la ciudadanía, al pueblo de México, al pueblo de la Ciudad de México, no es un asunto personal, no es un tema personal, pero sí tienen que ofrecer disculpas por sus palabras, porque el día de hoy se demostró que no tenía nada que ver con un tema político, sino que era un asunto, como siempre lo dijimos, de justicia”, dijo, en conferencia de prensa, tras la firma de un convenio con el gobierno de Campeche.