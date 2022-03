Sacar la reforma eléctrica y la electoral es un compromiso con mis compañeros y conmigo: Ignacio Mier

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, comentó que en abril cumplirá 11 años en el Movimiento de Regeneración Nacional, y aseguró que busca sacar la Reforma Eléctrica, la político-electoral, así como consolidar manera institucional la Guardia Nacional.

En entrevista con Adriana Delgado para El dedo en la llaga de El Heraldo TV, agregó que entre él y el Ejecutivo Federal hay diálogo republicano, "el presidente está convencido de que así debe de ser, porque así hay que transformar la relación.

Destacó que desde la Cámara tiene el compromiso de hacer posible esa transformación, cambiando el marco jurídico institucional del país.

Además, aseguró que él mantiene un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero de manera personal, sin la investidura.

Respecto a la participación del sector empresarial en la transformación del país, comentó que en la 4T creen en la libre competencia y en el libre mercado.

Y aclaró que lo que están proponiendo en materia energética, es que se queden con el 46 por ciento, pero "ellos quisieran todo, hicieron un modelo para cuatro, cuatro, sólo cuatro empresas se queden con el control monopólico de la electricidad en México en detrimento de los 46 millones de familias que son clientes de la CFE".

Mier Velazco señaló que es importante que los empresarios sean sensibles y entiendan que a ellos "les toca una parte del pastel, no todo el pastel".

"No estamos en contra de la inversión privada, no estamos en contra de paralizar el país, no estamos a favor de espantar a nadie de la inversión", apuntó.

A pregunta expresa sobre si Morena estaría negociando con el PRI la gubernatura de Hidalgo para obtener los votos que necesita la aprobación de la reforma eléctrica sea aprobada, Mier destacó que en los mexicanos hay una madurez política.

"Saben discernir cuando no hay todo eso que no debe haber en política, la compra de votos, la entrega de despensas, de láminas de cartón, entregarles paquetes con animales domésticos, creo que eso ya pasó. Eso, no, no lo podemos hacer, los mexicanos van a decidir libremente, esa es nuestra vocación", aseguró.