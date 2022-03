No se van a llevar el agua de San Luis Potosí: Ricardo Gallardo

“No lo van a lograr, así yo vaya y me atraviese y me amarre a las máquinas y sé que muchos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí”, expresó el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona ante el intento de parte del gobierno de Nuevo León de llevar agua del río Pánuco a la Zona Metropolitana de Monterrey.

La víspera, el dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro aseguró que el gobernador de su partido, Samuel García, tiene el derecho de hacer uso de esa agua, pues dijo que hay autorizada una concesión para el uso de excedentes del agua en el río Pánuco pues cuenta con la permisos del gobierno federal que “tienen que ser respetados, no se pueden modificar por declaraciones burocráticas por más encumbrados que sean esos burócratas, hay derechos jurídicos y constitucionales a salvo”, aseveró.

Este martes, el gobernador potosino Gallardo Cardona le contestó y dijo que lo que intenta el gobierno neoleonés con el proyecto Monterrey VI es un ecocidio, pues recordó que los ríos Pánuco y Gallinias, en la Huasteca potosina presentan un grave problema de sequía, “nosotros no tenemos agua, imagínense, hoy se trabajó muy fuerte con los ejidatarios para que en Semana Santa tuviéramos la cascadas con agua y los parajes las expectativas de turismo”, destacó.

Nuevo León cuenta con una concesión de 473 millones de metros cúbicos, aseguró Félix Díaz

Por separado, el titular de la Dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, Joel Félix Díaz confirmó que Nuevo León efectivamente cuenta con una asignación a manera de concesión de 473 millones de metros cúbicos que data desde finales del 2011 y fue actualizado al 2014; sin embargo advirtió que de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, un título cualquiera que sea tiene una duración de dos años para ser utilizado, “es decir que tendría que haber sido cancelado, pero no se canceló, no sabemos por qué y sigue vivo al parecer”.

El funcionario federal señaló que San Luis Potosí tiene sus propias necesidades del vital líquido que nace en el Valle de México, atraviesa Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas para finalmente desembocar al mar, por lo que se trata de un río de aguas nacionales que la Conagua tendría que coordinarse con los diferentes gobiernos estatales que lo aprovechan para riego a cultivos o bien para abastecimiento a sectores de la población, “para poder definir y ver en qué términos pudiera quedar algún acuerdo o de plano cancelarse lo que es el título de asignación para Nuevo León”, sostuvo.

