"Nunca había visto algo así", señala Claudia Sheinbaum sobre regalos de Sandra Cuevas

En su trayectoria en la política, la hoy jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nunca había visto que un servidor público lanzará dinero, como lo hizo la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Es por ello que la mandataria capitalina pidió enaltecer la política y el servicio público.

"Nunca, nunca había visto algo así (...) son prácticas que no deberían de existir, la política hay que enaltecerla, el servicio público hay que enaltecerlo, no rebajarlo. Entonces no me parece.

"Yo no quiero entrar en un asunto de confrontación con ella, ni mucho menos y ella tiene un asunto con la justicia y tiene que enfrentarlo", dijo en entrevista con los medios de comunicación.

La titular del Ejecutivo local aseguró que van a mantener una relación institucional con la Alcaldesa, así como con los 15 titulares de las demarcaciones territoriales.

Sobre el actuar de Cuevas, la jefa de Gobierno dijo que la ciudadanía será la encargada de juzgarla.

"La ciudadanía la va a valorar, es un asunto de la ciudadanía y también de los habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc", sostuvo.

El lunes pasado, desde el balcón de su oficina en la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas lanzó pelotas con billetes de 500 pegados a ellas, para personas que se habían dado cita en la explanada de la demarcación.

Acusa de persecución política

Cabe señalar que este martes Sandra Cuevas, acudió a la Cámara de Diputados para denunciar persecución política en su contra por parte del gobierno capitalino.

"El tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar, quieran moverse a otro lugar yo no me voy a mover. Yo acuso persecución política por el caso de dos policías que salen a denunciarse y acusarme de privación ilegal de la libertad, de robo, de robo con violencia, eso es lo que yo acuso”, dijo ante los legisladores.

Pero al ser cuestionada por los medios de comunicación sobre el presunto reparto que hizo de pelotas con billetes de 500 pesos pegados evadió contestar y decidió cortar la conferencia.

Dijo que ya se acumulan las denuncias de cinco policías, pero a pesar de ellos esta tranquila porque tiene pruebas para comprobar que es un montaje; y responsabilizó de su seguridad a la Jefa de Gobierno.

“Quiero dejar algo muy claro: cualquier cosa que me llegue a pasar a mí, a mi equipo de trabajo cercano o a mi familia hago responsable directamente a Claudia Sheinbaum Pardo, a Dolores Padierna y al policía que le opera absolutamente todo a la jefa de Gobierno con indicativo máximo. No me achico y voy a seguir trabajando en la Cuauhtémoc. Ayer ustedes vieron el respaldo que me dio la gente. Ellos también convocaron, convocaron y no llegaron; mi gente sin que yo les pidiera y diera una invitación estuvieron en la alcaldía para respaldarme y eso se gana a través del trabajo y del amor que yo sí le doy a la gente”, señaló.

