Sandra Cuevas denuncia persecución política ante la Cámara de Diputados

La alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acudió este martes a la Cámara de Diputados para denunciar persecución política en su contra por parte del gobierno capitalino, pero al ser cuestionada por los medios de comunicación sobre el presunto reparto que hizo de pelotas con billetes de 500 pesos pegados evadió contestar y decidió cortar la conferencia.

Inmediatamente la prensa insistió, preguntando si son falsos los videos que circulan en redes sociales, en los que se ve a gente, desde el balcón de la sede de la Alcaldía, arrojando pelotas con billetes, durante un mitin del pasado lunes. Con tono molesto, la alcaldesa acusó a la prensa de querer desviar el tema sobre su denuncia.

“No nos desviemos, estamos hablando… a ver, a ver, a ver, a ver, a ver; no, no, no, no, no, el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar, quieran moverse a otro lugar yo no me voy a mover. Yo acuso persecución política por el caso de dos policías que salen a denunciarse y acusarme de privación ilegal de la libertad, de robo, de robo con violencia, eso es lo que yo acuso”, dijo.