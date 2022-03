AMLO señala que el gobierno de Zedillo se caracterizó por la corrupción y el neoliberalismo

Tras las declaraciones de Ernesto Zedillo de que en América Latina sufre de gobernantes ineptos y populistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el sexenio (1994-2000) del priista se caracterizó por la corrupción y el neoliberalismo.

En la conferencia de prensa en Minatitlán, Veracruz, el mandatario federal dijo que actualmente no se permite la corrupción.

"A diferencia del gobierno de Zedillo caracterizado por la corrupción, en este gobierno no hay corrupción, hemos ahorrado, compramos vacunas 45 mil millones de pesos, levantamos del suelo los hospitales, conseguimos médicos y equipos para que nadie se quedara sin atención y ahí está México en el lugar 10. ¿Por qué no hemos tenido muchos fallecimientos? porque vacunamos a tiempo, se protegió a la población", expuso.

López Obrador recordó que el expediente Ernesto Zedillo fue quien privatizó ferrocarriles nacionales, y terminando su gobierno comenzó a trabajar en una de las empresas a las que le vendieron, y uno de los promotores del rescate bancario que se convirtió en deuda pública, el llamado Fobaproa.

"¿Qué otra cosa dice? populistas. No les parece a ustedes que es populismo rescatar a los de arriba a costa del sufrimiento de los de abajo. Saben que todos estos tecnócratas consideran que lo poco que se destina a los pobres es populismo, paternalismo y lo mucho que se destina a los potentados es fomento o rescate, ese es su pensamiento. Nosotros tenemos una idea distinta, por eso me llena de orgullo ser diferente a esas personas y por eso digo: no somos iguales", explicó.

