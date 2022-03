En Quintana Roo se trabaja para dejar un gobierno ordenado, transparente y con rendición de cuentas

Chetumal.- El gobernador Carlos Joaquín González expresó hoy que se trabaja para entregar un estado financieramente estable, que funcione de manera adecuada y pueda iniciar con capital, recursos y pueda llevar una operación en beneficio de los quintanarroenses.

“Vamos por buen camino para cerrar bien. A finales de mayo se terminarán de pagar los créditos a corto plazo, seguiremos disminuyendo la deuda a media y largo plazo. Hoy Quintana Roo tiene las mejores condiciones que las que tuvimos al iniciar la administración” explicó el titular del Ejecutivo.

A los quintanarroenses, Carlos Joaquín les dijo que en esta administración se trabaja para dejar un gobierno ordenado, un gobierno que ha dado un uso de los recursos en beneficio de la gente, un gobierno que mejoró enormemente los indicadores de deuda y entrega de finanzas claras y en orden.

“El próximo Gobierno del estado, del signo que sea, no va a enfrentar seguramente los problemas que nosotros sí tuvimos hace 6 años, va a encontrar un gobierno ordenado, transparente del que podrán partir para cumplir con todos sus objetivos” precisó.

Durante el programa Caminando Juntos, el gobernador de Quintana Roo dejó bien claro que este gobierno no heredará deuda de corto plazo, no lo permite la ley, no es viable jurídicamente renegociar o reestructura deuda de corto plazo, y quien diga lo contrario miente.

Carlos Joaquín reiteró que su gobierno recibió una deuda pública de casi 20 mil millones de pesos, en condiciones muy malas que dañaban la economía del estado. Hubo que trabajar en ese tema para tener liquidez financiera.

Se reestructuraron las finanzas para mejorar las condiciones, pagar menos y tener mayor liquidez. Hoy la deuda ha disminuido y se tienen mejores condiciones.

En el programa, que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación, estuvo el encargado de la Secretaría de Finanzas y Planeación Ricardo Román Sánchez quien señaló que todos y cada uno de los financiamientos en esta administración están inscritos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y eso garantiza que se hicieron bien, con las mejores condiciones y siempre en beneficio de la gente.

La Maestra Anaid del Carmen Aranda Lara, subsecretaria jurídica de la Secretaría de Gobierno explicó que la nueva Ley del Notariado controla la creación de nuevas patentes para notarios, pero no habrá ninguna nueva, pues con las 137 que se tienen están cubiertas las necesidades del estado.

Aseguró que se ha cumplido con las normativas

Solamente 5 se han reasignado con base en la ley, mediante convocatorias abiertas y transparentes. Cuatro por fallecimiento de notarios y una que se ganó en un juicio por incumplir con obligaciones.

El gobernador Carlos Joaquín González precisó que no habrá entrega de placas de taxis por cuestiones políticas, como se hizo en gobiernos anteriores, y las patentes para venta de alcohol se hacen con base en la ley.

El titular del ejecutivo dio a conocer que su gobierno trabaja cercano a la gente, de manera transparente, con la participación ciudadana, como por ejemplo el observatorio de compromisos de campaña y el de gobierno abierto, este último participó en la integración del presupuesto que, por primera vez, contempla la equidad de género.

Rafael Del Pozo Dergal, secretario de la Contraloría del estado, explicó que la Ley de Disciplina Financiera evita que los estados tengan un endeudamiento no controlado, pues establece un tope máximo que ha ido disminuyendo.

Asimismo, destacó que Quintana Roo tienen una relación estrecha de trabajo con la Auditoría Superior de la Federación, que permite garantizar el manejo honesto de los recursos y la rendición de cuentas.

El gobernador Carlos Joaquín añadió que la Auditoría Superior de la Federación nos ha auditado de manera permanente y hemos atendido sus observaciones de acuerdo a los trabajos que debemos de llevar a cabo.

En el caso de los hospitales móviles que se instalaron en Quintana Roo para hacer frente a la emergencia sanitaria por covid-19, una decisión que se tomó para salvar vidas humanas. Se tenían solamente 300 camas de hospitalización y se requerían 800 en menos de un mes.

Estos hospitales han soportado tres huracanes, dos tormentas tropicales, han mantenido sus operaciones y todo el equipamiento se está quedando para el servicio de los quintanarroenses.

El titular del ejecutivo local exhortó de nuevo a la población a seguir cuidándonos, a seguir manejando hábitos y protocolos para no caer, de nuevo, en un rebrote por covid-19, para tener mejores condiciones que permitan hacer algunas modificaciones para seguir adelante, en el cuidado de la salud y el mejoramiento de la economía.

