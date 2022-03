“Es la primera vez que México tiene un presidente decente”: destaca el mandatario de Argentina de AMLO

En la Mañanera, el coordinador de Comunicación Social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, leyó la carta de respuesta que el presidente de Argentina, Alberto Fernández envió a su homólogo Andrés Manuel López Obrador, donde destacó que “Es la primera vez que México tiene un presidente decente”.

La semana pasada, López Obrador mandó una carta a Alberto Fernández para invitarlo a no claudicar ante los ataques del sector conservador de su país quienes asegura, llevan acabo una campaña de desprestigió al acusar al mandatario de la crisis económica que enfrenta el país sudamericano, toda vez que tienen una fuerte deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual fue se agudizó con la administración pasada del entonces presidente Mauricio Macri.

En la conferencia de prensa matutina del jueves, López Obrador informó la respuesta que recibió del presidente Alberto Fernández, y aprovechó para externar su opinión sobre la deuda que Argentina tiene con el FMI.

"Yo respetuosamente porque es un asunto de los argentinos, si me preguntaran mi opinión diría que acepten la prórroga de pago y que no haya moratoria, eso no va a ayudar, que consigan mejores condiciones con el FMI, que asuma responsabilidad y de facilidades, pero que no se llegue al extremo de declarar el no pago, o la incapacidad de pago", destacó AMLO.