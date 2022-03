CDMX registra la tasa de homicidios más baja en más de 20 años

En la Ciudad de México se mantiene la tendencia a la baja en los delitos de alto impacto y en el primer bimestre del 2022, se reporta una caída en general del 57.6 por ciento comparada con el primer bimestre de la actual administración del 2019.

Destacan homicidio doloso, con una disminución histórica en los últimos 26 años de 59.4 por ciento que bajó de 251 a 102 asesinatos en durante la presente administración.

El robo de vehículo con violencia disminuyó en 62.1 por ciento ; sin violencia 55.5 y el robo a pasajero a bordo del

Metro, cayó a 79.5 por ciento mientras que el robo a negocio con violencia tuvo un menos 72.6 por ciento.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum destacó que la coordinación entre la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y corporaciones federales han permitido obtener resultados positivos.

"La pregunta es ¿Cómo lo logramos? ¿Como hemos dado estos resultados a la sociedad? Y la respuesta es un trabajo cotidiano permanente coordinado de las distintas instituciones. Hemos logrado hacer de nuestra estrategia de seguridad algo fundamental y que está caminando todos los días como un reloj que genera una enorme coordinación”, apuntó.

Hay coordinación entre las dependencias.

Expuso que la primera parte de la estrategia tiene que ver con la atención a las causas de los delitos y las denuncias ciudadanas han sido también, elementos fundamentales para el combate a los ilícitos en la capital del país.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, resaltó que hasta el 11 de marzo se llevaron a cabo mil 476 remisiones al ministerio público con la presentación de mil 926 delincuentes.

La mayoría de las remisiones 981, fueron por robo a transeúnte, seguida robó a negocio con 166 remisiones y 247 detenidos., mientras que por homicidio doloso fueron 28 remisiones con 37 detenidos.

Informó que también se lograron buenos resultados con el Programa de Fortalecimiento de Cuadrantes Prioritarios, en dónde en Álvaro Obregón, hubo una disminución de 32 por ciento; Miguel Hidalgo, registró un menos 23 por ciento; Iztapalapa, una disminución de 16 por ciento; Xochimilco menos 16 por ciento; Gustavo A. Madero menos 13 por ciento; Cuauhtémoc 13 por ciento a la baja por y Tlalpan menos 9 por ciento.

Ernestina Godoy, fiscal General de Justicia, expuso que, lograron en los dos primeros meses del 2022, la vinculación a proceso de tres mil 189 personas por algún delito.

Cada vez se tienen más delitos con vinculados a proceso.

Expresó que en dos mil 47 de los casos se formularon imputaciones que permitieron que los probables responsables quedaran en prisión preventiva con lo que todos los días han quedado tras las rejas, 35.29 personas enfrentando proceso penal en reclusión.

Destacó que los resultados obtenidos se deben a la labor de inteligencia e investigación y no por espionaje de ningún tipo.

“ Y aquí quiero ser muy clara. En la Fiscalía General de Justicia no se hace espionaje, y no se hace espionaje político. Realizamos investigación criminal con autorización y con control de los jueces; no somos como antes que se espiaba políticamente “, aseguró.

En este periodo, hasta el 28 de febrero han vinculado a proceso a 67 persona por homicidio, a 24 por lesiones dolosas con armas de fuego y 6 por secuestro, delito que disminuyó en 90 por ciento al pasar de 20 a 2.

