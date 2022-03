Feria del Libro del Palacio de Minería, ¿tendrá actividades presenciales?

Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, señaló que tuvo que tomar la decisión de realizar el evento de manera digital por segundo año consecutivo, aunque destacó que las ventajas es que se llega a un público mayor.

En entrevista para Periodismo de Emergencia en Heraldo Media Group, detalló que la decisión de hacerlo presencial o virtual fue algo que se fijó hace seis meses, y "aunque había un optimismo con la pandemia, preferí no tomar el riesgo".

Por otro lado, lamentó que el formato digital se preste para menos actividades, foros y contenido, a pesar de que en 2021 lograron llegar a más de 2 millones de personas, en comparación al formato presencial, en el que sólo llegan a más de 200 mil.

Expuso que algo que no le gusta del forma digital es que no puede interceder, porque muchas veces esas fallas las tiene que corregir el técnico. "Lo presencial no puede ser sustituido, porque nada se compara con tener a las personas reunidas en un salón, ver al autor, escucharlo, preguntarle tus dudas", dijo.

De igual forma, Macotela celebró que gracias a la pandemia aumentaron las ventas de libros y más personas empezaron a dedicarle más tiempo a las horas de lectura, por lo que la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería será la oportunidad ideal para que conozcan los nuevos textos y exploren las propuestas de los autores mexicanos y extranjeros.

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se llevará a cabo del 24 de marzo al 3 de abril, su programa lo podrás consultar en sus redes sociales o su página web: http://filmineria.unam.mx/feria/38fil/.

