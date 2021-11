Estamos en el mundo de las ideas de una forma intensiva en la FIL Guadalajara: Marisol Schulz

En el marco donde inició este sábado 27 de noviembre comenzó la trigésima quinta edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, una de las más importantes del mundo, Marisol Schulz se dijo contenta por estar durante el programa Sergio y Lupita, en Heraldo Radio, con esa cercanía, símbolo de lo que están viviendo dentro del evento.

"Nos volvemos a ver, nos volvemos a sonreír; muchos nos podemos quitar el cubrebocas a ratos, pero aquí dentro de la feria hay que tenerlo obligatoriamente", dijo Shultz

La directora de la FIL de Guadalajara afirmó que la intención es regresar pese a las circunstancias, donde tuvieron un año difícil, en audiencia virtual, siendo un muy buen año.

Ante esto, Schulz Manaut aseguró que una Feria del Libro tiene sentido en la medida en que se vean frente a frente y el público se encuentre, ver a los autores, pedir firmas, comprar libros y presenciar una cantidad de debates.

"Estamos en el mundo de las ideas, es sumergirse en el mundo de las ideas de una manera verdaderamente intensiva; son nueve días intensos", destacó

Ante la declaración del presidente de la FIL, Raúl Padilla que est feria se hace sin ningún apoyo del gobierno federal para su programa cultural, en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, la directora de la FIL Guadalajara aseguró que esta feria ha sido independiente desde hace 35 años; sin embargo, destacó que los apoyos son fundamentales.

"La autosuficiencia no significa que no necesitas apoyo, sino que que no es una feria subsidiada", dijo la directora de la FIL; sin embargo, explicó que los apoyos ayuda a traer no solo a Mario Vargas Llosa, sino a todos los premios Nobel que han venido aquí a la Feria durante todos estos años.

Ante la molestia del presidente por haber recibido la FIL el Premio de Princesa de Asturias en España, donde calificó de conservadores a todos los autores, Schulz señaló que eso es una desinformación.

